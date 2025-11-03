Slušaj vest

Izraelski ministar odbrane Izrael Kaczapretio je da će pojačati napade na Hezbolahu južnom Libanu, a libansko Ministarstvo zdravlja izvestilo je da su četiri osobe ubijene u izraelskom vazdušnom napadu.

Izraelska vojska Foto: ABIR SULTAN/EPA, Ohad Zwigenberg/AP

- Obaveza libanske vlade da razoruža Hezbolah i protera ga iz južnog Libana mora biti u potpunosti poštovana - navodi se u saopštenju izraelskog ministra. On je dodao da se proiranska grupa "igra vatrom" i da "libanski predsednik odugovlači".

Pripadnici Hezbolaha Foto: Shutterstock

- Strogo sprovođenje mera će se nastaviti i biće pojačano. Nećemo tolerisati nikakve pretnje stanovnicima severnog Izraela - rekao je ministar odbrane Izraela.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

