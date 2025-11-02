Slušaj vest

Ukrajinske snage uspešno zaustavljaju veliku rusku ofanzivu kojom pokušavaju da se infiltriraju u stambena područja u Pokrovsku i preseče puteve snabdevanja, izjavio je komandant ukrajinskih oružanih snaga Aleksandar Sirski 1. novembra.

- Nema opkoljavanja niti blokade grada. Činimo sve što je u našoj moći da održimo logistiku - rekao je Sirski.

Opisao je operaciju velikih razmera usmerenu na uništavanje i proterivanje ruskih snaga iz Pokrovska, pri čemu ukrajinske jurišne jedinice, operateri dronova i specijalne snage nose najveći teret operacije.

Formiranje "kotla" Foto: Printscreen/Deepstate.ua

U operaciji učestvuju zajedničke jedinice Snaga za specijalne operacije, vojne policije, Službe bezbednosti (SBU) i Vojnoobaveštajne službe (VOS). Sirski je naglasio važnost koordinacije između jedinica i rekao da se dodatne trupe, oružje i sistemi dronova koriste za jačanje odbrane.

- Neprijatelj plaća najvišu cenu pokušavajući da ispuni naređenje diktatora iz Kremlja da okupira Donbas - rekao je Sirski. Prema ranijim izveštajima, ukrajinska Vojnoobaveštajna služba (VOS) sprovela je specijalnu operaciju u kojoj su učestvovale vazdušno-desantne trupe u Pokrovsku pod komandom Kirila Budanova, šefa VOS.

Rojters je 31. oktobra izvestio da je napad počeo ranije ove nedelje, kada su ukrajinske specijalne snage iskrcane iz helikoptera "Crni jastreb" u područjima ugroženim ruskim dronovima. Video snimak prikazan agenciji prikazuje najmanje 10 vojnika kako se iskrcavaju na otvorenom polju. Lokacija i datum snimka nisu nezavisno potvrđeni.

Izvori unutar Ukrajinskih odbrambenih snaga rekli su za "Suspilne" da su ukrajinske jurišne jedinice ušle u područja Pokrovska za koja su ruski komandanti ranije tvrdili da su pod njihovom kontrolom. Kasnije, 1. novembra, rusko Ministarstvo odbrane tvrdilo je da je napad bio osveta.

- Svih 11 vojnika koji su izašli iz helikoptera su poginuli - objavili su na Telegramu. Ukrajina je odbacila ovu tvrdnju.

Novinar Oliver Kerol podelio je neproveren snimak koji prikazuje sletanje helikoptera na rusku teritoriju u blizini Pokrovska.

- Čujem da ukrajinska vojna obaveštajna služba sprovodi smelu kontraoperaciju u blizini Pokrovska kako bi ponovo otvorila ključne logističke rute - napisao je Kerol na platformi X. Platforma za vojnu analizu DeepState izvestila je o ruskom napretku u sektoru Pokrovska u poslednjih nekoliko dana.

Pokrovsk, glavno drumsko i železničko čvorište u istočnoj Ukrajini, ključan je za ruski prodor dublje u Donjecku oblast, region koji Moskva pokušava potpuno da osvoji od početka rata u Ukrajini 2014. godine. Odbrana velikog grada, koji je izdržao teške borbe više od godinu dana i postao je glavna tačka vatre na frontu, izgleda da se urušava jer su ruske trupe uspele da prodru kroz granice grada u velikom broju, šireći se u svim pravcima.

Prema ukrajinskim vojnim izvorima, oko 11.000 ruskih vojnika se okupilo oko Pokrovska u pokušaju da opkole grad, a ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je 27. oktobra rekao novinarima da ruske snage brojčano nadmašuju ukrajinske branioce u odnosu 8:1. Ruski predsednik Vladimir Putin, koji je posetio vojnu bolnicu u Moskvi, rekao je da su i Pokrovsk i grad Kupjansk u Harkovskoj oblasti opkoljeni.

Putin je dodao da će ruske snage biti spremne da prekinu vatru u ovim područjima na nekoliko sati kako bi ukrajinski i strani novinari mogli da uđu, razgovaraju sa ukrajinskim vojnicima i "sami se uvere u stanje ovih opkoljenih snaga".

Julijan Repke, novinar nemačkog lista Bild, podelio je snimak ekrana na društvenim mrežama na kojem se vidi lični poziv Rusije putem imejla za posetu Pokrovsku. Ukrajinski izveštaji i podaci iz otvorenih izvora pokazuju da Putinova tvrdnja o potpunom opkoljenju još uvek nije tačna, ali je situacija nesumnjivo veoma dinamična.