Kanada i Filipini potpisali su danas sporazum o jačanju vojnih vežbi i proširenju bezbednosnog saveza radi odvraćanja kineskih napada, saopštili su zvaničnici.

Filipinski ministar odbrane Gilberto Teodoro mlađi potpisao je Sporazum o statusu snaga sa svojim kanadskim kolegom Dejvidom Mekgintijem, nakon sastanka u Manili.

Mekginti je po potpisivanju rekao da će sporazum podstaći zajedničku vojnu obuku, razmenu informacija i saradnju u rešavanju vanrednih situacija, uključujući reagovanje na prirodne katastrofe.

Teodoro je novinarima rekao da će sporazum biti ključan za negovanje međunarodnog poretka, zasnovanog na pravilima u regionu koji je ugrožen kineskom agresijom.

On je rekao da Kina želi da "prošiti svoju teritoriju u svetu".

Teodoro je dodao da njegova zemlja trenutno pregovara o sličnim sporazumima sa Francuskom i Singapurom, kao i da su mogući dogovori sa Velikom Britanijom, Nemačkom i Indijom.

Na godišnjem sastanku ministara odbrane Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN)u Maleziji, koji je održan juče, Teodoro je osudio nedavnu najavu Kine da će osnovati "rezervat prirode" u ribolovnom području Skarboro Šolu, na koje polažu pravo i Manila i Peking.

- Ovo je, za nas, prikriveni pokušaj upotrebe vojne moći i pretnja upotrebom sile, podrivajući prava manjih zemalja i njihovih građana koji se oslanjaju na bogatstvo ovih voda - rekao je Teodoro.

Kanada je kritikovala kineski plan kada je objavljen u septembru, pod obrazloženjem da se protivi "pokušajima da se zaštita životne sredine koristi kao način preuzimanja kontrole" nad Skarboroom.

Iz Pekinga nije bilo reakcije na novi sporazum, a kineski zvaničnici su ranije optužili Filipine da je ta zemlja "saboter nacionalne bezbednosti" nakon zajedničkih vojnih vežbi sa SAD i drugim zemljama u Južnom kineskom moru.

Peking polaže pravo na taj plovni put skoro u celosti uprkos arbitražnoj presudi iz 2016. godine kojom je zahtev za to poništen, na osnovu konvencije UN iz 1982. godine.

Kina je odbacila presudu i snažnim vodenim topovima blokirala filipinsku obalsku stražu i druge brodove, pri čemu je došlo do sudaranja i povređivanja posada.

Ambasador Kanade u Manili Dejvid Hartman izjavio je da je njegova zemlja "glasno reagovala na provokativne i nezakonite postupke" Kine u vodama regiona i da će nastaviti da to čini.