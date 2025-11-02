Slušaj vest

Glavna opoziciona stranka u Tanzanijije odbacila veliku pobedu predsednice Samije Suluhu Hasan na izborima koji su doveli do smrtonosnih protesta širom istočnoafričke zemlje zbog isključenja ključnih suparnika iz trke.

Glavna opoziciona stranka Chadema, kojoj je zabranjeno učestvovanje na izborima jer je odbila da prihvati službena pravila i čija je šefica Tundu Lizu zbog izdaje uhapšena u aprilu, kasno sinoć je rekla da su rezultati "u potpunosti krivotvoreni".

- Chadema čvrsto odbacuje takozvane izborne rezultate koje je objavila izborna komisija. Ti rezultati nemaju osnove u stvarnosti jer je istina da u Tanzaniji nije bilo pravih izbora - dodala je stranka na društvenoj platformi Iks.

- Protesti širom zemlje su jasan dokaz da građani nisu učestvovali u tome šta se naziva izborima i da odbacuju bilo koga ko proizlazi iz ovog manjkavog izbornog procesa - objavila je stranka. Vlada nije odmah reagovala na saopštenje opozicone stranke.

Neki demonstranti su skidali plakate na kojima je bila Hasan i palili vladine zgrade dok je policija koristila suzavac i vatreno oružje, prema očevicima s protesta koji su izbili toekom opštih izbora u sredu.

Stranka Chadema je u petak rekla da je stotine ljudi ubijeno u protestima, dok je Kancelarija visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava rekao da verodostojni izveštaji upućuju na najmanje 10 smrtnih slučajeva u tri grada.

Demonstranti su besni zbog činjenice da je izborna komisija isključila dva najveća izazivača Hasan iz trke i zbog, kako kažu grupe za ljudska prava, čestih hapšenja i otmica političkih protivnika.

Vlada odbacuje broj poginulih o kojem govori opozicija kao "daleko preteran", a odbacuje i kritike vezane za kršenje ljudskih prava.

Nakon što je proglašena pobednicom, Hasan je svom govoru iz grada Dodome rekla da postupci demonstranata nisu "ni odgovorni ni patriotski".

- Kada se radi o bezbednosti Tanzanije, nema rasprave: moramo da upotrebimo sva dostupna bezbednosna sredstva kako bismo se pobrinuli za to da zemlja ostane sigurna - poručila je.