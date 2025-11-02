BRITANIJA I DALJE U ŠOKU ZBOG UBADANJA 11 LJUDI Poznat identitet uhapšenih napadača iz Hantingdona! Nije terorizam (VIDEO)
Dvojica muškaraca uhapšena su pod sumnjom za pokušaj ubistva nakon masovnog napada nožem u brzom vozu koji je saobraćao na relaciji Donkaster–London u subotu uveče.
Neposredno nakon što je napad počeo, voz je prinudno zaustavljen na stanici Hantingdon u Kembridžširu, gde su, prema izjavama svedoka, policajci upotrebili elektrošoker protiv muškarca koji je nosio nož.
Policija je saopštila da je jedan od osumnjičenih britanski državljanin crnac, a drugi britanski državljanin karipskog porekla.
Imaju 32 i 35 godina, a rođeni su na Ostrvu.
Britanska saobraćajna policija saopštila je da je 11 osoba hospitalizovano, a nakon što je devetoro prvobitno imalo povrede opasne po život, četvoro je sada otpušteno iz bolnice.
Međutim, dve osobe su i dalje u životnoj opasnosti.
Poručnik Džon Lavles rekao je da je u ovom trenutku "ništa ne ukazuje na to da je u pitanju teroristički incident".
Policija je u početku pustila nacionalni kod koji koriste policija i hitne službe kada odgovaraju na "oružani teroristički napad", ali je ta odluka kasnije povučena.
Britanski ministar odbrane Džon Hejli opisao je napad kao "izolovani incident", upozorivši da se Britanija nalazi u "eri novih pretnji.
Napad se dogodio u vozu LNER koji je krenuo iz Donkastera ka londonskoj stanici King’s Cross u subotu.
(Kurir.rs/Guardian/P.V.)