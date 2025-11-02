Slušaj vest

Grupa plaćenih ubica ubila je Karlosa Manza Rodrigeza, gradonačelnika opštine Uruapan, u meksičkoj državi Mičoakan na zapadu, dok je zvaničnik bio na Festivalu sveća tokom tradicionalnog Festivala mrtvih.

Kancelarija državnog tužioca (FGE) potvrdila je za EFE da je Manzo Rodrigez napadnut oko 20.00 po lokalnom vremenu u subotu uveče, na glavnom trgu Uruapana, poznatom kao Opštinska pergola, gde se družio sa stotinama stanovnika Uruapana, uključujući i nekoliko dece, na tradicionalnom paljenju Festivala sveća.

Upucan šest puta

Gradonačelnik je, kako se navodi, upucan šest puta i živ je kolima hitne pomoći prevezen u bolnicu Fraj Huan de San Migel, gde je preminuo.

Foto: Felix Marquez/AP

Opštinski zvaničnik, blizak političaru, takođe je ranjen i nalazi se u teškom stanju.

Telohranitelji Manza Rodrigeza ubili su jednog od ubica na trgu i uhapsili još dvojicu, koji su sada pod istragom kako bi se utvrdilo kojem narko-kartlu pripadaju.

"Zločin neće proći nekažnjeno"

Meksički kabinet za bezbednost potvrdio je ubistvo jednog od napadača i hapšenje druge dvojice, uz saopštenje da zločin neće proći nekažnjeno.

"Vlasti vlade Mičoakana i Bezbednosni kabinet obezbeđuju područje i održavaju patrole kako bi se osigurala bezbednost stanovništva. Ovaj zločin neće proći nekažnjeno", saopštio je Bezbednosni kabinet.

Karlos Manzo je osvojio mesto gradonačelnika meksičkog Uruapana na izborima 2024. godine, kao nezavisni kandidat i nakon što je bio savezni poslanik u trogodišnjem periodu 2021-2024, pod akronimom Nacionalni pokret za obnovu (Morena), stranke predsednice Klaudije Šejnbaum, od koje se distancirao kako bi započeo svoju nezavisnu političku kampanju sa sloganom "onaj sa šeširom“.

Tokom 2025. godine, Karlos Manzo je više puta zahtevao federalnu podršku gradonačelnice Klaudije Šejnbaum u borbi protiv organizovanog kriminala koji deluje u Uruapanu. Gradonačelnik je čak najavio nagrade za opštinske policajce koji su ubili ubice.