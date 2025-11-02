Slušaj vest

Ukrajinska služba bezbednosti (SBU) izvršila je precizne napade dronovima na ruska vojna skladišta i baze koje se nalaze u privremeno okupiranim delovima Ukrajine.

Prema SBU, operaciju je izvršila jedinica specijalnih snaga Alfa, koja je rasporedila domaće dronove FP-2 opremljene eksplozivnim teretom od 105 kilograma.

SBU je saopštila da su dronovi pogodili područja koja ruske trupe koriste za logistiku, koordinaciju snabdevanja i raspoređivanje osoblja.

Video snimci koje je objavila SBU prikazuju velike eksplozije nakon udara, opisujući operaciju kao "veoma efikasnu", naglašavajući da teret FP-2 pruža značajnu razornu sposobnost.

Bespilotna letelica FP-2 je novi model koji je razvila ukrajinska kompanija Fajer Point, poznata i po stvaranju rakete Flamingo.

Dok je operativni domet FP-2 oko 200 kilometara, manji od ranijeg modela FP-1, koji može da pređe do 1.400 kilometara, novija verzija nosi znatno veću bojevu glavu.

SBU je saopštila da su ovi napadi dronova deo tekuće kampanje za ometanje ruske vojne logistike u okupiranim regionima.

"Služba bezbednosti Ukrajine nastavlja da koristi sva raspoloživa sredstva da neutrališe neprijatelja", saopštila je ta bezbednosna agencija.

Ranije je šef SBU Vasil Maljuk rekao da je Ukrajina izvela preko 160 napada dronova na rusku naftnu infrastrukturu u 2025. godini, smanjujući kapacitet rafinerija za 37% i izazivajući nestašicu goriva u 57 regiona.