Ukrajina priprema nove udare na rusku energetsku infrastrukturu koji bi mogli dovesti do široko rasprostranjenih nestanaka struje, prema rečima Roberta Brovdija, komandanta ukrajinskih snaga za sisteme dronova.

Napadi ukrajinskih odbrambenih snaga, posebno sredstava dugog dometa, uključujući dronove, uskoro bi primorali ruske regione da se prilagode stalnim poremećajima u snabdevanju električnom energijom, napisao je Brovdi na Fejsbuku 1. novembra.

"Nestanci struje nisu strašni. Samo su malo nezgodni. Dronovi ukrajinskih snaga vam obećavaju brzu, da kažem, prisilnu adaptaciju", napisao je Brovdi.

On je opisao ukrajinske dronove kao "slobodne ukrajinske ptice", nepredvidive i neograničene rasporedima.

Dodao je da su nestašice ruskog goriva sve češće, dok rezerve gasa i nafte "brzo sagorevaju".

Foto: screenshot X

Saopštenje je usledilo nakon izveštaja o masovnom nestanku struje u Moskovskoj oblasti 31. oktobra, što su ruski mediji povezali sa napadima dronova na energetska postrojenja u regionu.

Ukrajinska vojna obaveštajna služba (UVB) je 1. novembra pogodila ključni ruski vojni cevovod za gorivo u Moskovskoj oblasti dan ranije, onesposobivši ključnu rutu snabdevanja koju koristi ruska vojska, navodi se u saopštenju agencije.