Srpski državljanin Alon Ohel, koji je bio u Hamsovom zatočeništvu od 7. oktobra 2023. godine i koji je nedavno oslobođen, uspešno je operisan u izraelskom gradu Petah Tikva.

Kako je saopšteno iz bolnice u kojoj se Ohel lečio, srpsko-izraelski državljanin je imao uspešnu operaciju oka i ortopedsku operaciju tokom koje mu je iz ramena izvađen šrapnel, preneo je izraleski portal Ynet.

Kako je navedeno, složena operacija oka izvedena je radi rekonstrukcije očne strukture i poboljšanja vida, koji se pogoršao tokom dužeg perioda zatočeništva u teškim uslovima, i bez adekvatne medicinske nege.

Direktorka oftalmološkog odeljenja bolnice, Irit Bahar, izjavila je da je reč o "kompleksnoj i neuobičajenoj operaciji oka koja je trebalo da bude obavljena pre dve godine".

- Uklonili smo nekoliko šrapnela i ugradili veštačko sočivo. Operacija je protekla uspešno, a u narednim danima znaćemo stepen poboljšanja vida - navela je Bahar.

Ohela, koji ima i srpsko državljanstvo, je 7. oktobra 2023. godine kidnapovala grupa Hamas sa muzičkog festivala u Gazi, gde je proveo dve godine u zatočeništvu, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Oslobođen je 13. oktobra zajedno sa još 19 talaca, u sklopu primirja koje je stupilo na snagu tokom sukoba.

Kurir.rs/Blic

