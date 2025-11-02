PEZEŠKIJAN POSLAO PORUKU: Iran će obnoviti nuklearna postrojenja i učiniti ih još moćnijim
Iran namerava da obnovi svoja nuklearna postrojenja i učini ih još moćnijim, izjavio je danas iranski predsednik Masud Pezeškijan.
"Uništenje zgrada i fabrika neće biti problem za nas; obnovićemo ih i učiniti ih još moćnijim", rekao je on iranskim državnim medijima, ističući da je iranski nuklearni program isključivo mirnodopske prirode.
"Sve ovo je namenjeno rešavanju problema ljudi - borbi protiv bolesti, za zdravlje naroda", naveo je iranski predsednik.
Ranije je postalo poznato da je iransko Ministarstvo spoljnih poslova dobilo predloge SAD za nastavak pregovora o nuklearnom programu.
SAD su 22. juna napale tri nuklearna postrojenja u Iranu: Fordov, Isfahan i Natanz.
Nakon toga, predsednik SAD Donald Tramp je proglasio prekid vatre, o čemu su se Iran i Izrael složili.
Iranske vlasti godinama uveravaju da je njihov nuklearni program isključivo u mirnodopske svrhe.
Međutim, u subotu je iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je da Teheran namerava da nastavi obogaćivanje uranijuma i razvoj svog raketnog programa, ali ostaje otvoren za mogućnost postizanja kompromisa sa Vašingtonom po nuklearnom pitanju.
"Ne možemo zaustaviti obogaćivanje uranijuma, ne želimo direktno da komuniciramo sa Vašingtonom. Moguće je postići sporazum indirektnim pregovorima", citirala ga je novinska agencija Mehr.
"Spremni smo da razgovaramo o razlozima za zabrinutost u vezi sa našim nuklearnim programom. Podsećamo sve na njegovu mirnu prirodu. Pravedni sporazum je moguć, ali Vašington postavlja nerealne i neprihvatljive preduslove. Neće biti pregovora o našem raketnom programu“, pojasnio je ministar.
Prema njegovim rečima, nakon izraelskih i američkih napada u junu 2025. godine, nuklearni materijali ostaju zakopani ispod bombardovanih lokacija, a Iran ih nije uklonio. Ministar je priznao da su zgrade i oprema oštećeni, ali Iran nije izgubio pristup tehnologiji.
(Kurir.rs/Interfax/P.V.)