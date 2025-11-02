Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je danas da kineski predsednik "zna posledice" ukoliko bi Peking vojno intervenisao na Tajvanu, ali je odbio da kaže šta podrazumeva kinesku intervenciju na to ostrvo - da li je plan da izvrši upad.

"Ne mogu da otkrivam tajne", rekao je Tramp.

"Jedno sporno pitanje sa Kinom, verovatno jedino u narednih nekoliko godina, je pitanje Tajvana", rekla je voditeljka CBS Nora O'Donel, upitajući Trampa da li bi naredio američkim snagama da brane Tajvan ukoliko Peking pošalje vojsku na to kinesko ostrvo.

Tramp je rekao da on i Si nisu razgovarali o ovom pitanju tokom sastanka u četvrtak u Južnoj Koreji, a da kineski zvaničnici "znaju posledice" ako preduzmu vojne akcije protiv Tajvana.

"Ta tema nije spomenuta tokom našeg susreta. Si je nije potegao. Ljudi su malo bili iznenađeni time. Ali, razumeju šta će da se desi. On je otvoreno rekao, a i njegovi ljudi, na svim sastancima da nikada neće uraditi ništa dok je Tramp predsednik, jer znaju posledice", rekao je američki predsednik, sa kojim će večeras biti objavljen opširan intervju za CBS njuz.

(Kurir.rs/CBS/P.V.)

