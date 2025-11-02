Slušaj vest

Nakon napada nožem u vozu koji je saobraćao kroz engleski okrug Kembridž u subotu uveče, svedoci su govorili o herojskom činu starijeg muškarca koji je sprečio napad na devojčicu.

Britanska policija primila je prvi poziv o napadima u vozu koji je saobraćao od Donkastera do Kings Krosa u 19:39 časova po lokalnom vremenu, nakon čega je stigla na mesto zločina i uhapsila dvojicu muškaraca.

Deset ljudi je u bolnici, od kojih devet ima povrede opasne po život. Motiv napada nije naveden.

"Trčao sam do kraja vagona i tamo nas je bilo oko šest. Bila je i jedna uplašena devojka, zaista u lošem stanju jer je momak pokušao da je ubode. Stariji muškarac, koji je apsolutni heroj, blokirao je napad glavom. Umotali smo ga u jakne da zaustavimo krvarenje", rekao je svedok Oli Foster.

Foto: Chris Radburn/PA

Neidentifikovani muškarac je zadobio posekotine na glavi i vratu dok je pokušavao da zaustavi napadača i zaštiti devojku. Pol Bristou, gradonačelnik Kembridžšira i Piterboroa, takođe je govorio za Skaj njuz o herojskom činu.

"Ono što želim da kažem jeste da ovo pokazuje koliko su ljudi sposobni da urade izuzetne stvari. Čuli smo za čoveka koji je zaštitio devojčicu od napada i pritom zadobio teške povrede. Naše misli i molitve su uz njega. Nikada ne znate kako ćete reagovati dok se ne nađete u ovako strašnoj situaciji", rekao je Bristou.