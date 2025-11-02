TRENUTNO JE TAKO

Vladimir Putin i Donald Tramp održaće istorijski sastanak na Aljasci

Sada je potreban temeljan rad na pitanjima koja se tiču rešenja u Ukrajini, a ne brza organizacija sastanka između ruskog predsednika Vladimira Putina i predsednika SAD Donalda Trampa, rekao je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov agenciji TASS.

Predstavnika Kremlja istako je trenutno nema potrebe za takvim samitom.

"U ovom trenutku, ono što je potrebno je veoma pedantno raditi na detaljima problema rešenja“, citira moskovska agencija odgovor Peskova na pitanje o mogućnosti brze pripreme ličnih razgovora između dva lidera.

Predsednici Rusije i SAD su se saglasili da održe sastanak u Budimpešti i da počnu pripreme za njega nakon razgovora 16. oktobra.

Međutim, 23. oktobra Tramp je neočekivano objavio da će samit biti odložen na neodređeno vreme.

Putin je naznačio da je sastanak u Budimpešti verovatnije odložen nego otkazan i da su Sjedinjene Države inicirale samit. Budućnost ličnih kontakata na najvišem nivou će stoga zavisiti od američke strane, naglasio je ranije ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, podseća TASS.