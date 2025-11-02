Slušaj vest

Portparol Javnog tužilaštva Berlina je danas rekao za AFP da je u Berlinu uhapšen 22-godišnji Sirijac osumnjičen za planiranje islamističkog napada.

Osumnjičeni, uhapšen u subotu u okrugu Nojkeln usred porasta nasilja u Nemačkoj, navodno je planirao "džihadistički motivisan napad", rekao je portparol ne iznoseći detalje.

To hapšenje "još jednom pokazuje da teroristička pretnja u Nemačkoj, iako često apstraktna, ostaje visoka", rekao je ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint (Alexander Dobrindt).

Aktivnosti tog Sirijca koji je u Nemačkoj od 2023. godine, a koje unakzuju da je planirao napad, otkrivene su na vreme, dodao je Dobrint navodeći da je to zahvaljujući "budnosti službi bezbednosti i ciljanoj intervenciji".

List Bild preneo je tokom pretresa tri berlinska stana osumnjičenog, kojeg su sprovele specijalne snage, nađen materijal koji bi mogao da bude upotrebljen za izradu eksploziva.

Napad bi navodno bio usmeren na Berlin, dodao je Bild.

U Nemačkoj je poslednjih meseci bilo nekoliko smrtonosnih napada noževima i napade motivisana džihadistima i nasilja krajnje desnice, što je problem bezbednosti stavilo u prvi plan.

Berlin je pod strogim merama bezbednosti od najsmrtonosnijeg džihadističkog napada na božićnu pijacu decembra 2016. godine kada je kamion uleteo u masu ljudi i ubio 12 ljudi.