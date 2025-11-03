Slušaj vest

Teheran bi mogao da ostane bez pijaće vode u roku od dve nedelje zbog velike suše koja je ispraznila skoro ceo glavni gradski rezervoar, upozorili su danas tamošnji mediji.

Iran se ove godine suočava sa najgorom sušom u poslednjih nekoliko decenija. Brana Amir Kabir, jedna od pet koje snabdevaju Teheran pijaćom vodom, "drži samo 14 miliona kubnih metara vode, odnosno 8 odsto svog kapaciteta", prema rečima generalnog direktora kompanije za vodosnabdevanje tog grada Behzada Parse, prenosi novinska agencija Irna.

Ta količina vode bi, prema Parseovim rečima, snabdela građane Teherana manje od dve nedelje. Stanovnici Teherana troše oko tri miliona kubnih metara vode dnevno, navode mediji. Voda je, u poslednjih nekoliko dana, isključena u nekim delovima grada zbog uštede energije.

U julu i avgustu su u Teheranu čak proglašena dva državna praznika, odnosno neradna dana, kako bi se uštedele voda i struja, u vreme kada su nestašice struje bile gotovo svakodnevne zbog toplotnog talasa.

"Kriza sa pijaćom vodom je ozbiljnija od onoga o čemu danas govorimo", upozorio je tada predsednik Irana Masud Pezeškijan, a on je pozvao građane da "razmisle o prekomernoj potrošnji vode".