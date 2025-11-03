Slušaj vest

Pet nemačkih planinara, među kojima je bila i 17-godišnja devojka, poginulo je nakon što ih je odnela lavina u italijanskim Alpima, saopštili su spasioci.

Italijanski mediji navode da su tri grupe planinara – za koje se veruje da su putovale nezavisno jedna od druge – zatečene u talasu snega koji se u subotu obrušio na planini blizu švajcarske granice, u severoistočnom regionu Južni Tirol.

Zatrpana tela

"Prva grupa, koja se sastojala od tri osobe, bila je potpuno zatrpana", saopštile su italijanske alpske spasilačke službe na društvenim mrežama. Tela troje – dva muškarca i jedna žena – pronađena su u subotu.

Dvoje planinara su navodno bili ispred ostalih i uspeli su da pobegnu od lavine snega i leda. Nakon što su alarmirali spasilačke službe, prebačeni su u bolnicu u obližnjem Bolzanu, gde ije m pružena medicinska pomoć.

Do večeri u subotu, još dvoje – muškarac i njegova 17-godišnja ćerka – su bili nestali. Spasioci nisu imali mnogo nade da će ih pronaći žive, s obzirom na to da su pali oko 200 metara, rekao je Olaf Reinstadler, portparol službe za spasavanje na planini Sulden, za nemačku novinsku agenciju DPA kasno u subotu.

Kako je svanulo u nedelju, potraga je nastavljena uz pomoć helikoptera, dronova i termalne kamere. Nedugo zatim, tela oba nestala planinara su pronađena.

Lavina odnela živote

"Bili su odvučeni u donji deo klisure gde se dogodila lavina. Spasilački timovi se sada vraćaju u dolinu, uzimajući u obzir i pogoršane vremenske uslove na velikim visinama", rekao je Federico Catania, portparol alpske spasilačke službe za Associated Press.

Rizik od lavina u subotu nije bio visok, a list Corriere della Sera sugerisao je da je lavina mogla biti izazvana kombinacijom naglog vetra i snežnog nanosa koji se nakupio na vrhu u prethodnim danima.

Prema Associated Press-u, lavine su stalni problem u italijanskim Alpima, sa prosečnim desetogodišnjim brojem poginulih višim nego u većini drugih zemalja sa razvijenim skijaškim centrima. Broj nesreća je u poslednjih nekoliko godina porastao, moguće zbog većeg broja ljudi koji odlaze u planinske oblasti odmah nakon svežeg snega.