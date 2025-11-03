Slušaj vest

Britanska vlada će oduzeti bivšem princu Endru, bratu kralja Čarlsa Trećeg, njegovu poslednju preostalu počasnu vojnu titulu, izjavio je danas ministar odbrane Džon Hili (John Healey).

Britanski monarh je u četvrtak saopštio da se njegovom mlađem bratu oduzima titula princa usred rastućeg javnog neodobravanja Endruovih veza sa američkim finansijerom i osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom (Jeffrey Epstein), koji je preminuo 2019. godine.

"Videli smo kako se Endru odriče počasnih titula koje je nosio u vojsci i, i dalje pod vođstvom kralja, sada radimo na uklanjanju njegove poslednje preostale titule, titule viceadmirala", rekao je ministar odbrane za britansku televizijsku mrežu Bi Bi Si (BBC).

Hili je dodao da će vlada slediti kraljev savet u vezi sa vojnim medaljama koje je Endru zaradio tokom svoje karijere. Kraljev mlađi brat je služio u Foklandskom ratu 1982. godine kao pilot helikoptera u Kraljevskoj mornarici.

Foto: Printskrin, HO / AFP / Profimedia

Penzionisao se iz vojske 2001. godine posle 22 godine službe.

Endru je uvek negirao da je imao seksualne odnose sa Virdžinijom Đufr (Virginia Giuffre), koja je tužila Epstajna, u vreme kada je bila pod kontrolom američkog milijardera.

Ali nakon što su se pojavili novi detalji u posthumnim memoarima Virdžinije Đufr, koja je izvršila samoubistvo prošlog aprila, kralj je oduzeo Endruu sve titule.

Sada je poznat kao Endru Mauntbaten Vindzor (Mountbatten Windsor)