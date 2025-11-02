Slušaj vest

Pilula koja obećava brz gubitak težine, nazvana Molekul, postala je viralna na ruskom TikToku, a primamljivi oglasi preplavili su platforme društvenih medija koje koriste mladi ljudi.

Sa porukama poput "Uzmite Molekul i zaboravite da hrana postoji", porudžbine su se slivale, ali iza obećanja vitke figure kriju se ozbiljni i opasni neželjeni efekti koji su desetine tinejdžera poslali u bolnicu, izveštava ruski servis BBC.

Jedna od žrtava je 22-godišnja Marija iz Sankt Peterburga, koja je kupila pilule u popularnoj onlajn prodavnici. Uzimala je dve pilule dnevno, a posle dve nedelje usta su joj se potpuno osušila i izgubila je apetit.

"Nisam imala apsolutno nikakvu želju da jedem, a kamoli da pijem. Bila sam nervozna. Stalno sam grizla usne i žvakala obraze", rekla je.

Ubrzo je razvila jaku anksioznost i počela je da ima negativne misli.

"Ove pilule su imale dubok uticaj na moju psihu", kaže Marija, dodajući da nije bila spremna za tako ozbiljne posledice.

Foto: Shutterstock

Drugi korisnici TikToka prijavili su proširene zenice, tremor i nesanicu, a najmanje troje školske dece je navodno hospitalizovano.

U aprilu, devojčica iz sibirskog grada Čite hospitalizovana je nakon predoziranja dok je pokušavala da smrša na vreme za leto. Majka drugog učenika rekla je lokalnim medijima da je njena ćerka primljena na intenzivnu negu nakon što je popila nekoliko pilula odjednom. U maju, trinaestogodišnji dečak iz Sankt Peterburga hospitalizovan je zbog halucinacija i napada panike. Prijatelj mu je navodno kupio pilule jer su ga u školi zadirkivali zbog težine.

Supstanca zabranjena u EU i SAD

Iako na pakovanju Molekul pilula često piše da sadrže „prirodne sastojke“ poput korena maslačka, novinari ruskog lista Izvestija otkrili su da sadrže sibutramin.