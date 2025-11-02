UKRAJINA DOBILA DODATNE SISTEM "PATRIOT" OD NEMAČKE: Sada ćemo ih uključiti u borbu!
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je večeras da je Ukrajina dobila dodatne sisteme protivvazdušne odbrane „Patriot“ i zahvalio Nemačkoj na ispunjenim sporazumima.
"Danas već možemo reći da postoji dobar rezultat za našu protivvazdušnu odbranu – Ukrajina sada ima više 'Patriota'. Želim da se zahvalim kancelaru Mercu, Nemačkoj i svima koji pomažu: naši sporazumi – oni su ispunjeni. U Ukrajini još ima 'Patriota', uključujemo ih u rad", poručio je Zelenski.
On je napomenuo da je potrebno više sistema za celu teritoriju Ukrajine kako bi se zatvorili ključni infrastrukturni objekti i gradovi, a vlasti će raditi na njihovom obezbeđivanju.
"I ne samo na političkom nivou sa državama i liderima, već i sa proizvođačima svih potrebnih sistema protivvazdušne odbrane i raketa za njih. Sledeće nedelje će biti sastanaka o tome, predstavili smo našim partnerima sve proračune, sve moguće opcije kako da obezbedimo dovoljno pouzdanu protivvazdušnu odbranu", najavio je predsednik Ukrajine.
On je naglasio da je za zaštitu od neprijateljskih napada potreban višekomponentni sistem protivvazdušne odbrane.
"I ovo je naša vojna avijacija, i za ovo postoje rešenja i za 'Gripene' i za francuske avione, radimo na F-16. Takođe, sistemi protivvazdušne odbrane i rakete za njih, razvoj mobilnih vatrenih grupa i, naravno, prioritet su sada dronovi presretači. Broj presretača za ovu godinu biće onakav kakav odredi državni zadatak. Važno je da Odbrambene snage, zajedno sa svim uključenim institucijama, što brže i efikasnije povećaju broj obučenih operatera dronova - odgovarajućeg sistema", rekao je Zelenski.
(Kurir.rs/UkrajinskaPravda/P.V.)