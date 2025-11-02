Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je večeras da je Ukrajina dobila dodatne sisteme protivvazdušne odbrane „Patriot“ i zahvalio Nemačkoj na ispunjenim sporazumima.

"Danas već možemo reći da postoji dobar rezultat za našu protivvazdušnu odbranu – Ukrajina sada ima više 'Patriota'. Želim da se zahvalim kancelaru Mercu, Nemačkoj i svima koji pomažu: naši sporazumi – oni su ispunjeni. U Ukrajini još ima 'Patriota', uključujemo ih u rad", poručio je Zelenski.

On je napomenuo da je potrebno više sistema za celu teritoriju Ukrajine kako bi se zatvorili ključni infrastrukturni objekti i gradovi, a vlasti će raditi na njihovom obezbeđivanju.

Foto: CLEMENS BILAN/EPA

"I ne samo na političkom nivou sa državama i liderima, već i sa proizvođačima svih potrebnih sistema protivvazdušne odbrane i raketa za njih. Sledeće nedelje će biti sastanaka o tome, predstavili smo našim partnerima sve proračune, sve moguće opcije kako da obezbedimo dovoljno pouzdanu protivvazdušnu odbranu", najavio je predsednik Ukrajine.

On je naglasio da je za zaštitu od neprijateljskih napada potreban višekomponentni sistem protivvazdušne odbrane.