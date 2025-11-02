Slušaj vest

Najmanje devet osoba, među kojima ima i maloletnika, ranjeno je u pucnjavi koja se dogodila u ranim jutarnjim časovima u nedelju, tokom velike rođendanske proslave u kući iznajmljenoj preko platforme Airbnb, u predgrađu Akronа, u američkoj saveznoj državi Ohajo, saopštila je policija.

Pucnjava se dogodila nešto posle ponoći u mestu Bat Taunšip, oko 25 kilometara severozapadno od Akronа, u objektu za kratkoročni najam, gde se, prema rečima šefa policije Vitoa Sinopolija, okupila "velika grupa ljudi" na zabavi koja je bila oglašena na društvenim mrežama.

Sinopoli je rekao na konferenciji za novinare u nedelju ujutro da su među povređenima i odrasli i maloletnici, i da su svi prebačeni u okolne bolnice. Stanje žrtava nije odmah bilo poznato.

Većina povređenih zadobila je prostrelne rane, iako je najmanje jedna osoba povređena prilikom pada dok je, kako se pretpostavlja, pokušavala da pobegne iz kuće, naveo je Sinopoli.

Istražitelji iz Bat Taunšipa, uz pomoć Biroa za istrage Ohaja, pregledaju video-snimke i ispituju svedoke kako bi identifikovali osumnjičene, rekao je Sinopoli, dodajući da do sada niko nije uhapšen.

"Još nemamo jasan broj osoba koje bi mogle biti odgovorne, ali možemo potvrditi da je unutar kuće pronađeno više čaura“, rekao je on.

Policija je primila prve dojave o pucnjavi unutar kuće oko 00.16 sati, naveo je šef policije.

„Po dolasku, naši policajci su zatekli haotičnu scenu i pružili prvu pomoć povređenima“, rekao je Sinopoli. „Možemo potvrditi da se na toj lokaciji održavala velika žurka, za koju smo kasnije saznali da je oglašena na različitim društvenim mrežama.“

Prema preliminarnim dokazima, "većina ispaljenih hitaca potekla je sa prizemlja kuće", rekao je Sinopoli.