Zemljotres jačine 6,3 stepena po Rihteru pogodio je večeras Avganistan, javlja Evropski seizmološki zavod (EMSC).

Potres je bio toliko jak da se osetio i u susednim zemljama - Pakistanu, Tadžikistanu, Uzbekistanu, na distancama i do 600 kilometara.

Čitaoci sajta EMSC javljaju da se potres osetio u Islamabadu, Taškentu, i nekim uzbekistanskim gradovima, koji su po 500-600 kilometara udaljeni od epicentra - i kažu da ih je "dobro protreslo" i probudilo iz sna.

Zemljotres se dogodio na dubini od 10 kilometara, na 45 kilometara od severoistočno od grada Mazar-e Šarif.

Još nema podataka o eventualnoj materijalnoj šteti ili povređenima.

(Kurir.rs/P.V.)

