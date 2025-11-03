Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp je izjavio da u ovom trenutku ne razmatra mogućnost snabdevanja Ukrajine krstarećim raketama dugog dometa Tomahavk.

On je to kazao sinoć novinarima u predsedničkom avionu "Er fors uan".

Ukrinform prenosi da je audio snimak te Trampove izjave objavljen na Jutjub kanalu Bele kuće.

Predsednik SAD je upitan da li njegova administracija razmatra snabdevanje Ukrajine Tomahavcima.

- Ne, ne baš... u ovom trenutku ne razmatram to - rekao je Tramp

On je dodao da bi se ovaj stav mogao da promeniu budućnosti, ali da za sada njegov odgovor ostaje odričan.

Ne postoji "kap koja bi prelila čašu"

Novinari su šefa Bele kuće upitali i šta bi mogla da bude "kap koja je prelila čašu" kada je u odbijanju ruskog predsednika Vladimira Putina da okonča rat u Ukrajini, a nakon čega bi Vašington mogao da izvrši jači pritisak na Moskvu.

- Nema kapi koja bi prelila čašu. Ponekad morate da pustite da se bore, a oni se bore. A ovo je težak rat za Putina, izgubio je mnogo vojnika, možda milion. A težak je i za Ukrajinu. Teško je za obe strane - kazao je Tramp.

On je promentarisao i planove EU da koristi zamrznutu rusku imovinu za podršku Ukrajini, na koje su već reagovale i ruske vlasti.

Tramp je rekao da je to stvar koja se tiče Evropljana.

- Ja to ne radim. Ono što se dešava jeste da, pretpostavljam, Evropa i Rusija vode razgovore. Ja nisam uključen u te razgovore - poručio je američki predsednik.

Ukrajinska agencija podseća da je CNN je u petak da je Pentagon dao "zeleno svetlo" u pogledu svojih procena za snabdevanje Ukrajine raketama dugog dometa Tomahavk.

U zaključku procene Pentagona je navedeno da to davanje ovih projektila Kijevu neće negativno uticati na američke zalihe tog oružja.

Međutim, konačna odluka o tom pitanju je na Trampu i samo on može da je donese.

Šta je Tramp pričao ranije o Tomahavcima?

Tramp je početkom prošlog meseca izjavio je da je doneo odluku o slanju raketa Tomahavk Ukrajini.

U razgovoru sa novinarima u Ovalnom kabinetu Bele kuće Tramp je tada kazao da je "nekako doneo odluku" o isporuci krstarećih raketa dugog dometa.

Međutim, on je naglasio potrebu da se jasno odredi njihova namena, kao i ciljevi usred tekuće debate o rizicima od eskalacije sukoba.

- Mislim da sam nekako doneo odluku, ako se tako može reći. Želim da saznam šta će oni raditi sa njima. Gde će ih poslati, moram da postavim to pitanje. Ovaj rat nije trebalo ni da počne - odgovorio je Tramp na pitanje novinara da li je doneo odluku.

Nekih desetak dana kasnije predsednik SAD je izjavio je da ne može da ugrozi svoju zemlju isporukom oružja Ukrajini, na štetu američkih interesa.

- Ne možemo dati celokupno naše oružje Ukrajini. Jednostavno ne možemo to da uradimo. Ne mogu da ugrozim SAD - rekao je Tramp u intervjuu za Foks njuz.