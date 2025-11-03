Slušaj vest

"Učešće kineskog predsednika, Si Đinpinga, na više od 10 bilateralnih i multilateralnih događaja tokom 32. sastanka ekonomskih lidera APEK-a i njegova državna poseta Južnoj Koreji usmerili su saradnju Azije i Pacifika, pokazali odgovornost velike zemlje i učvrstili dobrosusedsko prijateljstvo“, rekao je kineski ministar spoljnih poslova, Vang Ji.

Vang, takođe član Političkog biroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, poručio je to tokom brifinga za novinare o završetku Sijeve posete.

„Na sastanku ekonomskih lidera APEK-a, Si je pozvao na zajedničke napore za zaštitu multilateralnog trgovinskog sistema, izgradnju otvorenog ekonomskog okruženja u regionu, održavanje stabilnosti glatkih industrijskih i lanaca snabdevanja, unapređenje digitalne i zelene transformacije trgovine, kao i na promociju univerzalno korisnog i inkluzivnog razvoja“, naveo je Vang.

Dodao je da je Si takođe najavio da će kineski Šenžen biti domaćin 33. sastanka ekonomskih lidera APEK-a u novembru sledeće godine, ističući da je Kina spremna da iskoristi priliku tog događaja kako bi sarađivala sa svim stranama na zajedničkoj izgradnji Azijsko-pacifičke zajednice.

Takođe je napomenuo da su Si i predsednik SAD-a, Donald Tramp, održali detaljnu razmenu mišljenja o glavnim pitanjima koja se tiču odnosa Kine i SAD-a, ali i svetskog mira i razvoja, gde je Si istakao da su dve zemlje u potpunosti sposobne da pomognu jedna drugoj, te da zajedno uspeju i napreduju.

„Sastanak dvojice šefova država u Busanu označava istorijski trenutak u odnosima Kine i SAD-a“, rekao je Vang.

Kineski ministar spoljnih poslova je napomenuo da je putovanje takođe označilo prvu državnu posetu Sija Južnoj Koreji u poslednjih 11 godina, tokom koje je imao detaljnu razmenu mišljenja sa južnokorejskim predsednikom Li Džae-mjungom u prijateljskoj atmosferi i postigao je niz važnih konsenzusa o saradnji, uključujući potvrđivanje strateškog partnerstva između Kine i Južne Koreje.

„Činjenice su pokazale da Kina i Južna Koreja treba da teže zajedničkom razvoju na osnovu uzajamnog poštovanja i da teže obostrano korisnoj saradnji, dok istovremeno odlažu razlike na mesto“, poručio je Vang.

„Ova poseta je takođe promovisala praktičnu saradnju između Kine i Južne Koreje“, rekao je Vang, jer su se obe strane složile da ubrzaju pregovore o drugoj fazi sporazuma o slobodnoj trgovini između Kine i Južne Koreje, dalje unaprede multilateralnu koordinaciju, podrže multilateralizam i zaštite slobodnu trgovinu.

Dodao je još da je tokom posete Si takođe detaljno objasnio vodeće principe četvrte plenarne sednice 20. Centralnog komiteta Komunističke partije Kine kroz različite oblike, uključujući bilateralne razgovore, sastanke, javna obraćanja i pisane govore.

„Si je naglasio da je kineska ekonomija poput ogromnog okeana i da će nastaviti da donosi više razvojnih mogućnosti globalnoj poslovnoj zajednici, te da ulaganje u Kinu znači ulaganje u budućnost. Si se takođe sastao sa liderima Kanade i Tajlanda i održao je prijateljske razgovore sa predstavnicima drugih ekonomija kako bi se unapredilo međusobno poverenje, izgradio konsenzus i promovisala saradnja“, zaključio je Vang.