Bil Klinton, bivši predsednik SAD, juče se pojavio kod ciljne linije Njujorškog maratona sa velikim flasterom koji mu je prekrivao veći deo nosa.

Foks njuz navodi da se flaster na nosu ovog 79-godišnjaka jasno vidi na fotografijama na kojima grli ćerku Čelsi (45), koja je učestvovala u trci.

Navodi se da se Klintonu pridružila i supruga Hilari (78), bivša državna sekretarka SAD.

Američka konzervativna televizija navodi da nije bilo odmah jasno zašto je bivšem predsedniku Amerike bio potreban flaster, ali dodaje da je zdravstveno stanje Klintona privlačilo pažnju javnosti tokom godina, a njegovi zdravstveni problemi datiraju dve decenije unazad.

Podseća se da je 2004. tada već bivši šef Bele kuće uspešno podvrgnut operaciji ugradnje četvorostrukog bajpasa nakon što su lekari otkrili da ima skoro stoprocentnu blokadu protoka krvi u nekim od arterija.

U to vreme ABC njuz je izvestio da su lekari rekli da je Klinton jedva izbegao jak srčani udar.

Sledeće 2005. godine Klintonu je imao kolaps pluća, što je bila još jedna ozbiljna epizoda u istoriji njegovih medicinskih problema.

Bivši američki predsednik Bil Klinton sa velikim flasterom na nosu dočekao ćerku Čelsi na cilju njujoškog maratona

Lekari su nastavili da prate Klintonovo zdravstveno stanje u godinama koje su usledile.

Bivši predsednik SAD je 2021. hospitalizovan zbog infekcije urinarnog trakta koja se proširila na njegov krvotok.

Oporavio se nakon nekoliko dana lečenja i kasnije je otpušten iz bolnice u dobrom stanju.

Klinton se 2022. suočio sa još jednim zdravstvenim problemom kada je oboleo od COVID-19.

Infekcija koronavirusom je opisana kao blaga, ali je ipak ponovo pokrenula zabrinutost zbog njegovog opšteg zdravstvenog stanja s obzirom na istoriju srčanih problema koje je imao u prošlosti.

Hilari i Bil Klinton

U avgustu ove godine Klinton je viđen kako napušta aerodrom u pratnji osoba koje su nosile ono što je izgledalo kao medicinski uređaj, navodno defibrilator, što je izazvalo nova strahovanja u vezi sa njegovim zdravljem.

Na letošnjim fotografijama se vidi da osoba koja hoda pored Bila i Hilari Klinton nosi uređaj dok nekedašnji predsednički par napušta aerodrom.

Najnovije slike načinjene u nedelju u Njujorku prikazuju dobro raspoloženog Klintona koji grli svoju ćerku na ciljnoj liniji i bodri je.

Foks njuz je kontaktirao bivšeg predsednik za komentar, ali nije dobio odgovor.