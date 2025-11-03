Slušaj vest

Američki predsednik je ovu izjavu dao u intervjuu za CBS News.

Na pitanje sa kim je bilo teže imati posla, Tramp je odgovorio: "Obojica su žilavi, obojica su pametni".

- Pogledajte, obojica su veoma jaki lideri. To su ljudi sa kojima se ne može igrati. Morate ih shvatiti veoma ozbiljno. Oni ne dolaze i ne kažu: "Oh, kakav lep dan! Pogledajte kako lepo sunce sija! Kako je lepo." Ne, ovo su ozbiljni ljudi. To su žilavi, pametni lideri - rekao je Donald Tramp.

Podsećanja radi, Tramp se sastao sa Putinom na Aljasci u avgustu i sa Sijem prošle nedelje u Južnoj Koreji.

Prema izveštajima medija, Tramp nije uspeo da postigne željeni ishod sa oba sastanka.

Blumberg je takođe izvestio da američki predsednik nije razgovarao o ruskoj nafti tokom sastanka sa kineskim liderom, što baca sumnju na izglede za povećanje pritiska na Rusiju.

Američki list smatra da odbijanje da čak i pokrene pitanje ruske nafte tokom sastanka sa Sijem pokazuje da je Trampov prioritet obnavljanje stabilnih odnosa sa Kinom.

