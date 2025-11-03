Slušaj vest

Rusi okupatori su tokom proteklih 24 sata granatirali naselja u Donjeckoj oblasti više od 2.000 puta, ubili tri stanovnika i ranili jednu osobu, saopštila je danas pres služba Nacionalne policije.

"Policija je u nedelju zabeležila 2.328 neprijateljskih udara na liniji fronta i stambenom sektoru. Pod vatrom je bilo pet naselja: gradovi Nikolajevka, Mirnograd, Slavjansk, sela Rajgorodok i Starorajsko. Oštećeno je 19 civilnih objekata, uključujući 18 stambenih zgrada. Dva civila su poginula u Mirnogradu kao posledica neprijateljske vatre. Jedna osoba je ubijena u Starorajskom", navela je policija.

Ruske trupe su izvele vazdušni napad na Rajgorodk, ranivši jednog civila i oštetivši 15 privatnih kuća.

Dodaje se da je Slavjansk napadnut bespilotnom letelicom "Italmas", gde su tri privatne kuće uništene.

U Nikolajevki, crkva je oštećena bespilotnom letelicom "Molnija-2".