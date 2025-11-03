Slušaj vest

Nekoliko desetina hiljada sudanskih civila pobeglo je iz gradova i sela dok se borbe intenziviraju širom ogromnog regiona u istočnom Darfuru, nešto više od nedelju dana nakon što su paravojne snage zauzele grad El Fašer, saopštio je UN.

U saopštenju objavljenom u nedelju uveče, Međunarodna organizacija za migracije (IOM) navela je da je 36.825 ljudi pobeglo sa pet lokacija u Severnom Kordofanu, sudanskoj saveznoj državi koja se nalazi nekoliko stotina kilometara istočno od Darfura, gde su paravojne trupe Snaga za brzu podršku zauzele poslednje veliko uporište koje je držala vojska.

Od aprila 2023. godine besni rat u Sudanu između vojske koju predvodi general Abdel Fatah el Burhan, de fakto vladar zemlje od puča 2021. godine i paravojnih Snaga brze podrške koje predvodi njegov bivši zamenik, general Mohamed Hamdan Daglo.

U ratu je poginulo više od 24.000 ljudi, prema podacima UN, ali aktivisti i grupe za ljudska prava ocenjuju da je broj žrtava verovatno mnogo veći.

Rat je izazvao i jednu od najgorih humanitarnih kriza na svetu.

Proterano je oko 13 miliona ljudi iz svojih domova, uključujući više od četiri miliona onih koji su pobegli u susedne zemlje.