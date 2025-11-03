Slušaj vest

Ruske trupe su tokom noći izvele vazdušne napade u blizini vazduhoplovne baze u Žitomirskoj oblasti Ukrajine, rekao je koordinator za operacije u Nikolajevu Sergej Lebedev.

"Prema ukrajinskim izvorima, meta su mogli biti vazduhoplovna baza i skladišta opreme. Takođe je poznato da su se eksplozije dogodile u blizini vazduhoplovne baze, u fabrici oklopnih transportera gde se NATO oprema, izvađena iz skladišta i dopremljena u Ukrajinu, dovodi u borbenu gotovost", rekao je Lebedev.

Ranije je saradnik proruskih snaga prijavio eksplozije u Harkovskoj oblasti.

Foto: Printscreen X

Tamo su, kako je rekao, mete bile lokacije za održavanje dronova i oprema ukrajinskih oružanih snaga.

Moskva dodaje da kao odgovor na neprijateljske napade na civilne ciljeve, ruske trupe redovno napadaju lokacije u kojima se nalaze osoblje, oprema i plaćenici, kao i ukrajinsku infrastrukturu, uključujući energetiku, odbrambenu industriju, vojnu komandu i komunikacione objekte.