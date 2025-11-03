Slušaj vest

Trampova administracija je započela detaljno planiranje nove misije slanja američkih trupa i obaveštajnih oficira u Meksiko radi napada na narko-kartele!

Rane faze obuke za potencijalnu misiju, koja bi uključivala kopnene operacije unutar Meksika, već su počele, rekla su dva sadašnja američka zvaničnika.

Ali raspoređivanje u Meksiko nije neizbežno, rekla su dva američka zvaničnika i jedan od bivših američkih zvaničnika.

Diskusije o obimu misije su u toku i konačna odluka nije doneta, rekla su dva sadašnja američka zvaničnika.

Američke trupe, od kojih bi mnoge bile iz Zajedničke komande za specijalne operacije, delovale bi pod ovlašćenjem američke obaveštajne zajednice, a u akciji bi učestvovala i CIA.

Američka misija sa američkim snagama za napade na ciljeve narko-kartela u Meksiku otvorila bi novi front u vojnoj kampanji predsednika Donalda Trampa protiv narko-kartela na zapadnoj hemisferi, piše NBC.

Foto: Printscreen YouTube/Media Fox Tr

Do sada se administracija fokusirala na Venecuelu i izvođenje udara na navodne brodove koji prevoze drogu.

Misija koja se trenutno planira predstavljala bi raskid sa prethodnim američkim administracijama, koje su tiho raspoređivale timove CIA, vojske i organa za sprovođenje zakona u Meksiko kako bi podržale lokalne policijske i vojne jedinice koje se bore protiv kartela, ali ne i da preduzimaju direktne akcije protiv njih.

Ako misija dobije zeleno svetlo, administracija planira da je održi u tajnosti i da ne objavljuje akcije povezane sa njom, kao što je to učinila sa nedavnim bombardovanjima brodova za koje se sumnja da švercuju drogu, rekla su dva sadašnja i dva bivša američka zvaničnika.

"Trampova administracija je posvećena korišćenju pristupa koji uključuje sve vlade kako bi se rešile pretnje koje karteli predstavljaju američkim građanima", rekao je visoki zvaničnik administracije kao odgovor na ovu priču.

Foto: EPA/ANDREA MEROLA

U okviru nove misije koja se planira, američke trupe u Meksiku bi uglavnom koristile napade dronovima za napade na laboratorije za drogu i članove i vođe kartela, rekli su dva sadašnja američka zvaničnika i dva bivša američka zvaničnika. Neki od dronova koje bi specijalne snage koristile zahtevaju da operateri budu na terenu da bi ih efikasno i bezbedno koristili, rekli su zvaničnici.

Foto: Printscreen/Twitter

U februaru je Stejt department označio šest meksičkih narko-kartela, kao i MS-13 i venecuelansku bandu Tren de Aragua, kao strane terorističke organizacije, dajući američkim špijunskim agencijama i vojnim jedinicama široka zakonska ovlašćenja za sprovođenje špijunaže i tajnih operacija usmerenih na kriminalne mreže.

Tramp je rekao ranije ovog meseca da je ovlastio tajne akcije CIA unutar Venecuele i rekao je da bi njegova administracija mogla da napadne mete narko-kartela na kopnu tamo.