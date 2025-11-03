Slušaj vest

Deo Kontijeve kule u Rimu, koja je trenutno u fazi restauracije, srušio se jutros oko 11 časova po lokalnom vremenu, a više ljudi ostalo je zatrpano pod ruševinama.

Do sada su četiri osobe izvučene iz ruševina, a navodno je najmanje jedna ostala i dalje zatrpana u ruševinama.

Prema prvim informacijama, muškarac je svestan i reagovao je na pozive spasilaca.

Na licu mesta su, osim vatrogasaca, i pripadnici italijanske policije.

Kako pišu lokalni mediji, dvoje povređenih zbrinuto je na licu mesta, dok je jedan muškarac (64) prebačen u bolnicu San Đovani u teškom stanju.

Kula, sagrađena 1238. godine po nalogu pape Inoćentija III, nalazi se u blizini Koloseuma i Rimskog foruma, u samom istorijskom centru Rima. U trenutku delimičnog urušavanja, koje se dogodilo oko 11.30, bila je u fazi restauracije finansirane sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Italije.

Urušavanje kule u Rimu Foto: VVFF / Zuma Press / Profimedia, TIZIANA FABI / AFP / Profimedia

Rimska vatrogasna brigada poslala je tri operativne ekipe, dve auto-lestve i specijalne jedinice na mesto nesreće. Tri radnika, koji su ostali zarobljeni na vrhu kule, evakuisana su kroz vrata pomoću auto-lestvi, dok je četvrti radnik izvučen iz same konstrukcije.

Prema prvim izveštajima, jedna osoba se još nalazi ispod ruševina dok su spasioci nastavili potragu.

(Kurir.rs/Telegraf.rs)

