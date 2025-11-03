Slušaj vest

Bivša finska premijerka Sana Marin, u svojim memoarima, naziva prve mesece pandemije koronavirusa najtežim u svom vremenu na funkciji i otkrila je da je zbog prekomernog rada razvila ozbiljne zdravstvene probleme.

Finski mediji analizirali su nedavno objavljene memoare Sane Marin o njenoj političkoj karijeri.

Između ostalog, Marin je otkrila da je razvila ozbiljne zdravstvene probleme u proleće 2020. godine, kada je pandemija koronavirusa primorala nju i mnoge državne službenike da rade neprekidno.

Prema njenim rečima, zbog stalnog posla i stresa, počela je da ima hronične bolove u očima i grebanje u grlu, čemu su se kasnije pridružili poremećaji varenja, zbog kojih se osećala loše i počela da gubi na težini, kao i jaki bolovi u leđima, zbog kojih joj je bilo teško da samo ustane iz kreveta.

Najgora epizoda je bila dan kada je, u stresnoj situaciji, premijerki "sve proletelo pred očima" i do kraja dana nije mogla ni da pročita tekst niti da prepozna ljude oko sebe.

Foto: Heikki Saukkomaa / AFP / Profimedia

Sana Marin kaže da je u proleće 2021. godine odlučila da više vodi računa o sebi i pronašla vreme u svom rasporedu za šetnje i trčanje, što joj je poboljšalo stanje i pomoglo u ublažavanju emocionalne napetosti od stresa na poslu i sporova.

Podsećanja radi, Marin je bila premijerka Finske od 2019. do 2023. godine i bila je svedok događaja kao što su pandemija koronavirusa, napad Rusije na Ukrajinu u velikim razmerama i pristupanje Finske NATO.

Podnela je ostavku na mesto lidera stranke i povukla se iz politike nakon poraza Socijaldemokrata na izborima 2023. godine , iako su izbori za nju lično bili nova pobeda (drugo mesto u zemlji po broju glasova koje je osvojila), a stranka je izgubila od Nacionalne koalicije i Pravih Finaca sa minimalnom razlikom.

U istom periodu, razvela se od muža nakon skoro 20 godina veze.