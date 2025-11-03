Slušaj vest

Jedna osoba hospitalizovana je sa teškim povredama, nakon delimičnog urušavanja srednjevekovne kule koja se renovirala u centru Rima, u blizini Koloseuma.

Italijanska novinska agencija ANSA prenosi da je u pitanju radnik koji je radio na renoviranju kule.

Portparol nacionalne vatrogasne službe Luka Kari ranije je rekao Rojtersu da službe hitne pomoći rade na izvlačenju jedne osobe zarobljene ispod ruševina.

1/7 Vidi galeriju Urušavanje kule u Rimu Foto: VVFF / Zuma Press / Profimedia, TIZIANA FABI / AFP / Profimedia

Kula Tore dei Konti, visoka 29 metara, nalazi se u Via dei Fori Imperijali, širokoj aveniji koja vodi od centralne Pjace Venecija do Koloseuma.

Zgrada nije u upotrebi od 2006. godine, ali se na njoj radilo u okviru četvorogodišnjeg projekta renoviranja koji bi trebalo da se završi sledeće godine, prema gradskim vlastima Rima.

Video snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju oblake prašine koji se kuljaju iz prozora kule i zvuk urušavanja zidova.

Zbog radova na restauraciji, područje oko kule je bilo zatvoreno za pešake.