Slušaj vest

Jedna osoba hospitalizovana je sa teškim povredama, nakon delimičnog urušavanja srednjevekovne kule koja se renovirala u centru Rima, u blizini Koloseuma.

Italijanska novinska agencija ANSA prenosi da je u pitanju radnik koji je radio na renoviranju kule.

Portparol nacionalne vatrogasne službe Luka Kari ranije je rekao Rojtersu da službe hitne pomoći rade na izvlačenju jedne osobe zarobljene ispod ruševina.

Urušavanje kule u Rimu Foto: VVFF / Zuma Press / Profimedia, TIZIANA FABI / AFP / Profimedia

Kula Tore dei Konti, visoka 29 metara, nalazi se u Via dei Fori Imperijali, širokoj aveniji koja vodi od centralne Pjace Venecija do Koloseuma.

Zgrada nije u upotrebi od 2006. godine, ali se na njoj radilo u okviru četvorogodišnjeg projekta renoviranja koji bi trebalo da se završi sledeće godine, prema gradskim vlastima Rima.

Video snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju oblake prašine koji se kuljaju iz prozora kule i zvuk urušavanja zidova.

Zbog radova na restauraciji, područje oko kule je bilo zatvoreno za pešake.

Zgradu je podigao papa Inoćentije III za svoju porodicu početkom 13. veka.

(Kurir.rs/Reuters/P.V.)

Ne propustitePlanetaSRUŠILA SE ŠESTOSPRATNICA KOD ISTANBULA Najmanje pet osoba zarobljeno ispod ruševina, spasioci pokušavaju da ih izvuku, čuju se glasovi (VIDEO, FOTO)
Turska srušila se zgrada
HrvatskaSRUŠIO SE DEO PLAFONA NA PIJACI U ZAGREBU! Hala danas zatvorena, kupci se vraćaju kućama
shutterstock_2056552664.jpg
PlanetaUZNEMIRUJUĆI SNIMCI IZ POTOPLJENOG RUDNIKA ZLATA! Voda prodrla u okna, poginulo najmanje 14 ljudi, venecuelanske vlasti ni nemaju zvaničnu brojku (VIDEO)
venecuela.jpg
PlanetaURUŠILA SE DESETOSPRATNA ZGRADA, NAREĐENA HITNA EVAKUACIJA: Zatrpan radnik u bageru, savetuju mu da još ne izlazi da ne pokrene veći haos
Screenshot 2025-01-22 112759.jpg