Najznačajnija poboljšanja su na Ruzvelt Roudsu.

Bivša pomorska baza iz vremena Hladnog rata na Karibima odavno je napuštena, a sada je američka vojska počela da radi na njoj, otkrila je istraga Rojtersa. Ovaj potez bi mogao da signalizira pripreme za operacije i akcije unutar Venecuele.

Građevinske aktivnosti na bivšoj pomorskoj bazi Ruzvelt Rouds u Portoriku, koja je zatvorena pre više od 20 godina, bile su u toku 17. septembra, dok su posade počele da čiste i asfaltiraju staze koje vode do piste.

Foto: Miguel J. Rodriguez Carrillo / AFP / Profimedia

Dok nije povučena iz upotrebe 2004. godine, Ruzvelt Rouds je bila jedna od najvećih američkih pomorskih baza na svetu.

Baza zauzima stratešku lokaciju i nudi veliki prostor za montažu opreme, rekao je američki zvaničnik. Pored nadogradnje mogućnosti sletanja i poletanja na Ruzvelt Roudsu, Sjedinjene Države grade objekte na civilnim aerodromima u Portoriku i na ostrvu Sent Kroa na Američkim Devičanskim Ostrvima.

Rojters je razgovarao sa trojicom američkih vojnih zvaničnika i trojicom pomorskih stručnjaka koji su rekli da nova izgradnja ukazuje na pripreme koje će omogućiti američkoj vojsci da sprovodi operacije unutar Venecuele.

Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro je više puta tvrdio da Sjedinjene Države žele da ga svrgnu.

- Sve ove stvari, mislim, su osmišljene da uplaše Madurov režim i generale oko njega, nadajući se da će stvoriti razdor - rekao je Kristofer Ernandez-Roj, viši saradnik Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS) u Vašingtonu.

Da bi pratio američke vojne aktivnosti u regionu tokom poslednja dva meseca, Rojters je fotografisao američke vojne baze i pregledao satelitske snimke, podatke o praćenju brodova i letova i objave na društvenim mrežama. Od početka septembra, Sjedinjene Države su izvršile najmanje 14 napada na sumnjive brodove sa drogom na Karibima i Pacifiku, ubivši 61 osobu.

Napadi na navodne brodove sa drogom pojačali su tenzije sa Venecuelom i Kolumbijom i skrenuli pažnju na deo sveta koji je poslednjih godina imao ograničene resurse unutar američke vojske.

Bela kuća je saopštila da je predsednik Donald Tramp tokom svoje kampanje obećao da će se obračunati sa narko-kartelima.

Donald Tramp Foto: DAVID MAREUIL / POOL/ANADOLU AGENCY / POOL

- On je preduzeo neviđene mere kako bi zaustavio pošast narkoterorizma koja je rezultirala nepotrebnim smrtima nevinih Amerikanaca - rekla je portparolka Bele kuće Ana Keli za Rojters.

Gomilanje vojske na Karibima počelo je u avgustu dolaskom ratnih brodova, podmornice na nuklearni pogon, borbenih aviona i špijunskih aviona. Najprimetnija poboljšanja se dešavaju na Ruzvelt Roudsu. Mark Kansijan, penzionisani pukovnik američkog marinskog korpusa i viši savetnik CSIS-a, rekao je da su promene u skladu sa pripremama za povećanje sletanja i poletanja vojnih aviona.

Ernandez-Roj je rekao da je moguće da američka vojska jednostavno popravlja rupe na putu. Ali je dodao: "Ako je vaš fokus trenutno na zapadnoj hemisferi, razumljivo je da biste želeli da ponovo otvorite bivšu veliku pomorsku bazu i da se uverite da može da primi ceo spektar aviona koje koristi američka vojska."

Rojters je takođe otkrio značajne promene na aerodromu Rafael Ernandez, drugom najprometnijem civilnom aerodromu u Portoriku. Do sredine oktobra, američka vojska je donela komunikacionu opremu i mobilni toranj za kontrolu vazdušnog saobraćaja - obično se koristi za koordinaciju naleta aviona u ratnim zonama ili nakon katastrofa.

Satelitski snimci takođe pokazuju izgradnju skladišta municije, iako su stručnjaci rekli Rojtersu da nije odmah jasno koje oružje bi tamo moglo biti skladišteno. Na obližnjem ostrvu Sent Kroa, satelitski snimci snimljeni u septembru i oktobru takođe pokazuju građevinske aktivnosti na civilnom aerodromu.

Snimci sa aerodroma Henri E. Rolsen pokazuju aktivnu gradnju u blizini platforme gde su avioni parkirani i servisirani. Poboljšanje platformi moglo bi omogućiti većem broju američkih vojnih aviona da se parkiraju i snabdevaju gorivom, rekli su američki zvaničnici Rojtersu.

Albert Brajan mlađi, guverner Američkih Devičanskih Ostrva, rekao je da, iako postoji nivo koordinacije sa američkom vojskom o raspoređivanju trupa na teritoriju, njegova kancelarija nije upoznata sa operativnim detaljima i budućim planiranjem tih operacija.

- On veruje da regionalno prisustvo američke vojske jača bezbednost i odvraća trgovinu drogom i oružjem kroz teritoriju - navodi se u saopštenju njegove kancelarije.

Prema američkim zvaničnicima i izveštajima Rojtersa, Trampova administracija je od avgusta rasporedila najmanje 13 ratnih brodova, pet pomoćnih brodova i jednu podmornicu na nuklearni pogon u region iz različitih pomorskih baza, uključujući nosač aviona Džerald Ford, najveći brod te vrste. Pored toga, bivši komercijalni brod MV Oušn Trejder je primećen kako pristaje u Portoriku i Sent Kroasu i kod obale Venecuele. Iako se javno malo zna o MV Oušn Trejderu, stručnjaci veruju da je povezan sa američkim specijalnim snagama.

Broj američkih vojnih aviona takođe se povećava. Pored Forda, koji može da primi više od 75 vojnih aviona, Pentagon je poslao deset naprednih borbenih aviona F-35 i špijunskih aviona. Iako krajnji cilj masovnog gomilanja još nije jasan, još ih je na raspolaganju za operacije unutar Venecuele, nešto što je predsednik Donald Tramp predložio prošle nedelje. "Kopno će biti sledeće", rekao je.