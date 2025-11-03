Građevinska dizalica izgubila ravnotežu tokom manevra i delimično se prevrnula, probivši krov, ali srećom, nije bilo povređenih
JOŠ JEDNO RUŠENJE U DANU! Ozbiljan incident u Holandiji, dizalica probila krov poliklinike (VIDEO)
Posle urušavanja kule u Rimu, u blizini Koloseuma, dogodila se još jedna nesreća, ovog puta u Holandiji.
U gradu u blizini Mastrihta, građevinska dizalica se prevrnula i probila krov poliklinike, primoravajući ljude da se evakuišu iz objekta, preneo je holandski javni servis (NOS).
Incident se dogodio jutros, kod holandskog sela Kadijer en Ker.
Građevinska dizalica izgubila ravnotežu tokom manevra i delimično se prevrnula, probivši krov.
Niko nije povređen, pa ni vozač dizalice.
Kada su videli da kran pada ka zgradi, ljudi su napustili objekat, a hitne službe su došle da stabilizuju dizalicu.
Danas se urušila i kula kod Koloseuma u Rimu, samo što je tamo šteta bila veća i bilo je povređenih.
(Kurir.rs/NOS/P.V.)
