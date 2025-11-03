Slušaj vest

Posle urušavanja kule u Rimu, u blizini Koloseuma, dogodila se još jedna nesreća, ovog puta u Holandiji.

U gradu u blizini Mastrihta, građevinska dizalica se prevrnula i probila krov poliklinike, primoravajući ljude da se evakuišu iz objekta, preneo je holandski javni servis (NOS).

Incident se dogodio jutros, kod holandskog sela Kadijer en Ker.

Građevinska dizalica izgubila ravnotežu tokom manevra i delimično se prevrnula, probivši krov.

Niko nije povređen, pa ni vozač dizalice.

Kada su videli da kran pada ka zgradi, ljudi su napustili objekat, a hitne službe su došle da stabilizuju dizalicu.

Danas se urušila i kula kod Koloseuma u Rimu, samo što je tamo šteta bila veća i bilo je povređenih.

(Kurir.rs/NOS/P.V.)

Ne propustitePlanetaNESVAKIDAŠNJA PLJAČKA U ENGLESKOJ: Lopovi dovezli teleskopski utovarivač, iščupali bankomat iz zida! (VIDEO)
Engleska bankomat krađa
PlanetaPUKLO KAO GRANATA: Strašna eksplozija pekare, uspaničeni ljudi se rastrčali na sve strane (VIDEO)
Egipat eksplozija
PlanetaCISTERNA SE PREVRNULA, LJUDI DOTRČALI DA POKUPE NAFTU, A ONDA SE DESILA TRAGEDIJA Najmanje 30 ljudi nastradalo (VIDEO)
Cisterna eksplodirala u Nigeriji
PlanetaSRUŠILA SE ŠESTOSPRATNICA KOD ISTANBULA Najmanje pet osoba zarobljeno ispod ruševina, spasioci pokušavaju da ih izvuku, čuju se glasovi (VIDEO, FOTO)
Turska srušila se zgrada