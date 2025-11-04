Slušaj vest

Estonske vlasti su objavile da se na reci Narvi zavijorila zastava plaćeničke kompanije "Vagner" i to na gliseru ruske Obalske straže.

Estonija smatra da prikazivanje simbola plaćeničke organizacije koja se pobunila protiv Kremlja pre dve godine "potvrđuje činjenicu da se ruski 'gvozdeni' sistem raspada" kao rezultat rata u Ukrajini i pritiska Zapada.

Kompanija "Vagner", koju je predvodio pokojni oligarh Jevgenij Prigožin, borila se u nekim od najtežih bitaka u Ukrajini pre nego što je pokrenula kratak ustanak protiv Moskve u junu 2023. godine.

Prigožin je poginuo u misterioznoj avionskoj nesreći samo dva meseca nakon što je pristao da okonča pobunu protiv ruskog predsednika Vladimira Putina.

- Možemo samo da nagađamo da li je duh kuvara Prigožina još uvek živ u Rusiji, da li posada "Vagnera" ponovo pokušava da osvoji Moskvu ili su ovog puta usmerili pogled na Sankt Peterburg? - saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Estonije, prenosi Kijev indipendent.

1/4 Vidi galeriju Gliser ruske Obalske straže sa zastavom "Vagnera" na reci Narvi granici Estonije Foto: screenshot X/MFAestonia

Navodi se da su ruske vlasti nastojale da centralizuju kontrolu nad plaćeničkom organizacijom — koju su Estonija, Ukrajina i nekoliko drugih zemalja označile kao terorističku — nakom njene kratkotrajne pobune i Prigožinove smrti.

Reka Narva čini deo granice između Rusije i Estonije, članice NATO i EU koja čvrsto podržava Ukrajinu od izbijanja rata velikih razmera.

1/4 Vidi galeriju Ruski vojnici na granici sa Estonijom Foto: x

Zvanični Talin je prijavio nekoliko provokacija sa ruske strane poslednjih nedelja, dok tenzije između NATO i Moskve eskaliraju.

Podseća se da su tri ruska aviona MiG-31narušila estonski vazdušni prostor u septembru, samo nekoliko nedelja nakon što je Poljska oborila nekoliko ruskih dronova iznad svoje teritorije.

Prošlog meseca, savezničke snage su navodno oborile neidentifikovani dron u blizini vojne baze na jugu Estonije, a pojava naoružanih ljudi blizu ruske strane granice primorala je na privremena ograničenja putovanja.