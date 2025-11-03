Slušaj vest

Kremlj je danas saopštio da su ruske trupe napredovale u ukrajinskom gradu Pokrovsku, koji pokušavaju da zauzmu više od godinu dana, ali su se istovremeno pojavili i stravični snimci bombardovanja sela Rodinski.

Rusko Ministarstvo odbrane navelo je da njeni vojnici uništavaju ono što je opisano kao "opkoljene ukrajinske formacije u blizini železničke stanice" i industrijske zone Pokrovska, kao i da su ušli u gradsko područje Prigorodni i tamo se utvrdili.

Rojters navodi da nije mogao nezavisno da potvrdi izveštaje sa bojišta.

Na snimku se vidi objava ruskog ministarstva kako padaju bombe po Rodinskom.

Ukrajina tvrdi da njene snage i dalje drže Pokrovsk, transportno i logističko čvorište, iako opisuju situaciju kao tešku.

Ukrajinski projekat otvorenih izvora "Deep State" - za koji ruski vojni blogeri tvrde da sporo ažurira ruska napredovanja - prikazuje ruske trupe u kontroli malog južnog dela grada, dok je veći deo Pokrovska prikazan kao siva zona koja nije pod potpunom kontrolom nijedne strane.

Ukrajinski 7. korpus saopštio je u ponedeljak da se operacija čišćenja grada od ruskih trupa nastavlja.

Zauzimanje Pokrovska moglo bi Rusiji da obezbedi odskočnu tačku za prodor ka Kramatorsku i Slavjansku, dva najveća grada pod ukrajinskom kontrolom u Donjeckom regionu, koji Moskva želi da zauzme.