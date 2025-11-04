PREDSEDNIK FINSKE UPOZORAVA: "Ušli smo u novu eru NUKLEARNOG ORUŽJA, gde, nažalost, njegov značaj nastavlja da raste"
Finski predsednik Aleksandar Stub izjavio je da je počela "nova era nuklearnog oružja" posle nekoliko izjava američkog predsednika Donalda Trampa u kojima je najavio nameru da nastavi sa nuklearnim testiranjima.
- Logika odvraćanja i strateška stabilnost između supersila prolaze kroz duboku transformaciju. Ušli smo u novu eru u vezi sa nuklearnim oružjem, u kojoj, nažalost, značaj ovog oružja nastavlja da raste - rekao je Stub u govoru održanom u Helsinkiju.
Prošle nedelje, američki predsednik Donald Tramp izazvao je zabrinutost širom sveta pošto je rekao da namerava da nastavi sa testiranjem nuklearnog oružja, ne precizirajući tačno šta zamišlja.
Ostaje sumnja u vezi sa njegovom izjavom - da li se odnosi na testiranja oružja sposobnog da nosi nuklearne bojeve glave, ili na samu detonaciju nuklearne bojeve glave, koju SAD nisu sprovele od 1992. godine.
Odluka je doneta u vreme kada se nuklearna retorika periodično ponovo pojavljuje, od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.
Poslednjih dana, Rusija je sprovela testove nuklearnog oružja, uključujući podvodni dron Posejdon i rusku krstareću raketu Burevestnik.
Nijedna sila nije zvanično sprovela nuklearni test tri decenije - sa izuzetkom Severne Koreje koja je imala šest proba između 2006. i 2017. godine.
Rusija, tada Sovjetski Savez nije sprovela nijedan test od 1990. godine, a Kina od 1996. godine.
Ali mnoge zemlje, među kojima su SAD na prvom mestu, redovno sprovode testove sistema za isporuku nuklearnih projektila: raketa, podmornica i borbenih aviona.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)