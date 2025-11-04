"UŠLI SMO U NOVU ERU"

"UŠLI SMO U NOVU ERU"

Slušaj vest

Finski predsednik Aleksandar Stub izjavio je da je počela "nova era nuklearnog oružja" posle nekoliko izjava američkog predsednika Donalda Trampa u kojima je najavio nameru da nastavi sa nuklearnim testiranjima.

- Logika odvraćanja i strateška stabilnost između supersila prolaze kroz duboku transformaciju. Ušli smo u novu eru u vezi sa nuklearnim oružjem, u kojoj, nažalost, značaj ovog oružja nastavlja da raste - rekao je Stub u govoru održanom u Helsinkiju.

Prošle nedelje, američki predsednik Donald Tramp izazvao je zabrinutost širom sveta pošto je rekao da namerava da nastavi sa testiranjem nuklearnog oružja, ne precizirajući tačno šta zamišlja.

1/5 Vidi galeriju Finski predsednik Aleksander Stub Foto: Jacquelyn Martin/AP, KIMMO BRANDT/COMPIC

Ostaje sumnja u vezi sa njegovom izjavom - da li se odnosi na testiranja oružja sposobnog da nosi nuklearne bojeve glave, ili na samu detonaciju nuklearne bojeve glave, koju SAD nisu sprovele od 1992. godine.

Odluka je doneta u vreme kada se nuklearna retorika periodično ponovo pojavljuje, od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Poslednjih dana, Rusija je sprovela testove nuklearnog oružja, uključujući podvodni dron Posejdon i rusku krstareću raketu Burevestnik.

1/7 Vidi galeriju Ruska raketa na nuklearni pogon Burevestnik Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin Youtube

Nijedna sila nije zvanično sprovela nuklearni test tri decenije - sa izuzetkom Severne Koreje koja je imala šest proba između 2006. i 2017. godine.

Rusija, tada Sovjetski Savez nije sprovela nijedan test od 1990. godine, a Kina od 1996. godine.

1/11 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp Foto: ABIR SULTAN/EPA