Jela su bila kontaminirana listerijom, što je navelo vlasti da izdaju hitno upozorenje građanima da provere svoje frižidere.

Američka Administracija za hranu i lekove (FDA) proširila je povlačenje proizvoda Nate's Fine Foods koji se prodaju kod velikih trgovaca, uključujući Trader Joe's, Sprouts Farmers Market, Kroger i Walmart.

Prema najnovijim podacima Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), ukupan broj zaraženih porastao je na 27 u 18 američkih država. Od 26 osoba za koje su dostupne detaljne informacije, 25 je hospitalizovano. Nažalost, zabeleženo je šest smrtnih slučajeva, a jedan slučaj infekcije kod trudnice rezultirao je gubitkom fetusa.

Nate's Fine Foods proširio je povlačenje krajem septembra kako bi obuhvatio prethodno kuvana jela od testenine poput fetućina, lingvina i farfalea nakon što je uzorak lingvina bio pozitivan na Listeria monocytogenes.

Kompanija: Naš glavni prioritet je bezbednost ljudi

- Nejts Fajn Fuds je posvećen najvišim standardima bezbednosti hrane i dobrobiti naših potrošača. Kao meru predostrožnosti, dobrovoljno povlačimo odabrane proizvode nakon što smo obavešteni o potencijalnoj vezi sa epidemijom Listeria monocitogenes u više država.

Ulažemo resurse kako bismo nastavili naš besprekorni rekord bezbednosti hrane i posvećenosti kroz marljivu istragu. Tesno sarađujemo sa Američkom agencijom za hranu i lekove (FDA), Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) i državnim zdravstvenim zvaničnicima kako bismo u potpunosti istražili izvor.

Naš glavni prioritet je osiguranje bezbednosti ljudi koji uživaju u našim proizvodima i nastavićemo da preduzimamo sve odgovarajuće korake dok se ovaj problem ne reši - navela je kompanija u saopštenju za štampu.

Šta je listerija?

Povlačenje je u početku obuhvatilo nekoliko proizvoda, ali je kasnije prošireno i obuhvatilo sedam različitih ukusa testenina spremnih za jelo. Infekcija listerijom je bolest koju izaziva bakterija Listeria monocitogenes koja se može širiti putem hrane. Simptomi se kreću od blagih simptoma sličnih gripu do teških, životno ugrožavajućih stanja kao što je meningitis.

Prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), trudnice, novorođenčad, starije osobe i osobe sa oslabljenim imunološkim sistemom su u najvećem riziku. Blaži simptomi uključuju groznicu, bolove u mišićima, glavobolju, mučninu, povraćanje i dijareju. Teški simptomi mogu uključivati ukočen vrat, konfuziju, gubitak ravnoteže i napade.