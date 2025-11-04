AMERIČKI MINISTAR RATA STIGAO NA GRANICU! Šef Pentagona prvi put posle osam godina u demilitarizovanoj zoni između dveju Koreja! (VIDEO)
Šef Pentagona Pit Hegset posetio je granicu između Severne i Južne Koreje, što je prva poseta jednog američkog ministra odbrane nakon osam godina.
Južnokorejski ministar odbrane An Gju Bek pratio je američkog kolegu u Panmundžomu, jedinoj tački gde se severnokorejske i južnokorejske snage suočavaju, nakon što je posetio brdo poznato kao osmatračnica Uelet.
Dva zvaničnika su "potvrdila snagu svoje zajedničke odbrambene pozicije i blisku saradnju između Južne Koreje i SAD", saopštilo je južnokorejsko Ministarstvo odbrane.
Poseta Hegseta dolazi posle putovanja američkog predsednikaDonalda Trampau Aziju prošle nedelje.
Ministar odbrane SAD Džejms Matisbio je poslednji američki ministar koji je u oktobru 2017. godine otputovao u demilitarizovanu zonu koja razdvaja dve Koreje.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)