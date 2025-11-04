Slušaj vest

Šef Pentagona Pit Hegset posetio je granicu između Severne i Južne Koreje, što je prva poseta jednog američkog ministra odbrane nakon osam godina.

Američki ministar odbrane Pit Hegset posetio bazu "foka" (SEAL) Perl Harbor-Hikam Foto: Printscreen X / @SecDef

Južnokorejski ministar odbrane An Gju Bek pratio je američkog kolegu u Panmundžomu, jedinoj tački gde se severnokorejske i južnokorejske snage suočavaju, nakon što je posetio brdo poznato kao osmatračnica Uelet.

Dva zvaničnika su "potvrdila snagu svoje zajedničke odbrambene pozicije i blisku saradnju između Južne Koreje i SAD", saopštilo je južnokorejsko Ministarstvo odbrane.

Poseta Hegseta dolazi posle putovanja američkog predsednikaDonalda Trampau Aziju prošle nedelje.

Pit Hegset - ministar odbrane SAD Foto: AP/Alex Brandon, AP/Andres Leighton, AP/Manuel Balce Ceneta

Ministar odbrane SAD Džejms Matisbio je poslednji američki ministar koji je u oktobru 2017. godine otputovao u demilitarizovanu zonu koja razdvaja dve Koreje.

(Kurir.rs/Beta)

brod za prevoz droge
Pit Hegset.jpg
brod za prevoz droge
Donald Tramp