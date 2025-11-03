"Italijanska vlada besmisleno troši novac poreskih obveznika pomagajući Ukrajini, zato joj se sve urušava", ocenila je Zaharova
NEOBIČNA PARALELA
ZAHAROVA O RUŠENJU KULE U RIMU: Dokle god Italija pomaže Kijevu, urušavaće se - od tornja, do ekonomije
Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova pronašla je neobičan način da uporedi današnje rušenje kule u Rimu sa pomaganjem Italije Ukrajini u ratu protiv Rusije.
U ponedeljak se deo srednjovekovne Kontijeve kule u centru Rima, blizu Koloseuma, srušio, povredivši četiri osobe.
"Dokle god italijanska vlada besmisleno troši novac poreskih obveznika, Italija će urušavati, od ekonomije do tornjeva", napisala je Zaharova na svom Telegram kanalu.
Kako je Zaharova ukazala, u maju je italijansko Ministarstvo spoljnih poslova izvestilo da podrška zemlje Ukrajini iznosi približno 2,5 milijardi evra.
