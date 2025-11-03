Slušaj vest

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova pronašla je neobičan način da uporedi današnje rušenje kule u Rimu sa pomaganjem Italije Ukrajini u ratu protiv Rusije.

U ponedeljak se deo srednjovekovne Kontijeve kule u centru Rima, blizu Koloseuma, srušio, povredivši četiri osobe.

"Dokle god italijanska vlada besmisleno troši novac poreskih obveznika, Italija će urušavati, od ekonomije do tornjeva", napisala je Zaharova na svom Telegram kanalu.

x02-epa-yuri-kochetkov.jpg
Foto: EPA Yuri Kochetkov

Kako je Zaharova ukazala, u maju je italijansko Ministarstvo spoljnih poslova izvestilo da podrška zemlje Ukrajini iznosi približno 2,5 milijardi evra.

(Kurir.rs/RIA/P.V.)

Ne propustitePlanetaURUŠIO SE DEO KULE KOD KOLOSEUMA U RIMU! Više ljudi ostalo zatrpano pod ruševinama (VIDEO, FOTO)
Rim Torre dei Conti kula
PlanetaPRONAĐEN DVOJNIK ZELENSKOG! Prodavac ribe iz Napulja postao hit na društvenim mrežama UVERITE SE SAMI KOLIKO LIČE (VIDEO)
464654654.jpg
PlanetaUKRAJINCU UPALI U SOBU NA ODMORU ZBOG NAPADA NA SEVERNI TOK! Otkriveni detalji, bio je agent tajne službe!
severni-tok-2.jpg
PlanetaPOGLEDAJTE SNIMAK STRAVIČNOG BOMBARDOVANJA SELA U UKRAJINI: Rusija žestoko napada, Pokrovsk je na prekretnici! (VIDEO)
Napad na ukrajinsko selo