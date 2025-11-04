AJATOLAH ALI HAMNEI O SARADNJI AMERIKE I IRANA: Otkriva da li je tako nešto moguće
Saradnja Irana i SAD nije moguća sve dok Vašington podržava Izrael, održava vojne baze i meša se u poslove Bliskog istoka, izjavio je iranski vrhovni lider, ajatolah Ali Hamnei.
Administracija američkog predsednika Donalda Trampanastoji da poveća pritisak na Iran.
- Amerikanci ponekad kažu da bi želeli da sarađuju sa Iranom. Međutim, saradnja s Iranom nije moguća dok SAD nastavljaju da podržavaju prokleti cionistički režim, održavaju vojne baze i mešaju se u naš region - rekao je Hamnei, preneli su tamošnji mediji.
Tramp je u oktobru izjavio da su SAD spremne da postignu dogovor s Iranom kada Teheran bude spreman.
- Ruka prijateljstva i saradnje sa Iranom je otvorena - rekao je.
Dve zemlje su do sada održale pet rundi nuklearnih pregovora, pre nego što je u junu usledio dvanaestodnevni rat između Irana i Izraela, u koji su se SAD uključile napadima na ključne iranske nuklearne lokacije, prenosi Rojters.
Pregovori su, međutim, nailazili na velike prepreke, naročito zbog pitanja obogaćivanja uranijuma na iranskoj teritoriji. Zapadne sile žele da ovo obogaćivanje svedu na nulu, kako bi umanjile rizik od nuklearnog naoružanja, dok je Iran ovaj plan dosledno odbijao.
