Slušaj vest

Saradnja Irana i SAD nije moguća sve dok Vašington podržava Izrael, održava vojne baze i meša se u poslove Bliskog istoka, izjavio je iranski vrhovni lider, ajatolah Ali Hamnei.

Administracija američkog predsednika Donalda Trampanastoji da poveća pritisak na Iran.

Ali Hamnei Foto: EPA Handout Handout, Serhii Milientiev / Panthermedia / Profimedia, Shutterstock, Iranian Supreme Leader'S Office/ / Shutterstock Editorial / Profimedia, AP, EPA Iranian Supreme Leader Office

- Amerikanci ponekad kažu da bi želeli da sarađuju sa Iranom. Međutim, saradnja s Iranom nije moguća dok SAD nastavljaju da podržavaju prokleti cionistički režim, održavaju vojne baze i mešaju se u naš region - rekao je Hamnei, preneli su tamošnji mediji.

Tramp je u oktobru izjavio da su SAD spremne da postignu dogovor s Iranom kada Teheran bude spreman.

- Ruka prijateljstva i saradnje sa Iranom je otvorena - rekao je.

ajatolah Ali Hamnei Foto: Iranian Supreme Leader's Office /Iranian Supreme Leader's Office

Dve zemlje su do sada održale pet rundi nuklearnih pregovora, pre nego što je u junu usledio dvanaestodnevni rat između Irana i Izraela, u koji su se SAD uključile napadima na ključne iranske nuklearne lokacije, prenosi Rojters.

Pregovori su, međutim, nailazili na velike prepreke, naročito zbog pitanja obogaćivanja uranijuma na iranskoj teritoriji. Zapadne sile žele da ovo obogaćivanje svedu na nulu, kako bi umanjile rizik od nuklearnog naoružanja, dok je Iran ovaj plan dosledno odbijao.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaPEZEŠKIJAN POSLAO PORUKU: Iran će obnoviti nuklearna postrojenja i učiniti ih još moćnijim
99818665-14856757-image-a-56_1751132199302.jpg
PlanetaSVADBA PRIVUKLA PAŽNJU CELOG SVETA, A SVE ZBOG OVOG DETALJA! Zemlja zagledana u mladu: "Nameću hidžab i siromaštvo narodu, a pogledajte mu ćerku" (VIDEO)
Ali Šamkani ćerka
PlanetaNEMA VIŠE OGRANIČENJA! Istekao međunarodni sporazum o nuklearnom programu Irana
irna.jpg
PlanetaU IRANU OVE GODINE POGUBLJENO NAJMANJE 1.000 LJUDI! Raste broj egzekucija zbog navodne špijunaže za Izrael
shutterstock-1095419441.jpg