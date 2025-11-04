Slušaj vest

Saradnja Irana i SAD nije moguća sve dok Vašington podržava Izrael, održava vojne baze i meša se u poslove Bliskog istoka, izjavio je iranski vrhovni lider, ajatolah Ali Hamnei.

Administracija američkog predsednika Donalda Trampanastoji da poveća pritisak na Iran.

1/10 Vidi galeriju Ali Hamnei Foto: EPA Handout Handout, Serhii Milientiev / Panthermedia / Profimedia, Shutterstock, Iranian Supreme Leader'S Office/ / Shutterstock Editorial / Profimedia, AP, EPA Iranian Supreme Leader Office

- Amerikanci ponekad kažu da bi želeli da sarađuju sa Iranom. Međutim, saradnja s Iranom nije moguća dok SAD nastavljaju da podržavaju prokleti cionistički režim, održavaju vojne baze i mešaju se u naš region - rekao je Hamnei, preneli su tamošnji mediji.

Tramp je u oktobru izjavio da su SAD spremne da postignu dogovor s Iranom kada Teheran bude spreman.

- Ruka prijateljstva i saradnje sa Iranom je otvorena - rekao je.

1/20 Vidi galeriju ajatolah Ali Hamnei Foto: Iranian Supreme Leader's Office /Iranian Supreme Leader's Office

Dve zemlje su do sada održale pet rundi nuklearnih pregovora, pre nego što je u junu usledio dvanaestodnevni rat između Irana i Izraela, u koji su se SAD uključile napadima na ključne iranske nuklearne lokacije, prenosi Rojters.