Slušaj vest

Naučnici koji rade sa Centrom za istraživanje najstarijeg leda (COLDEX) prikupili su najstarije direktno datirane ledene jezgre ikada izbušene: stare 6 miliona godina. Proučavajući vazduh i vodu iz uzoraka, zavirili su u klimu drevne Zemlje, kada je planeta bila toplija nego danas, a nivo mora viši — i otkrili dokaze o dugoročnom periodu hlađenja.

Predvođeni Sarom Šeklton iz Okeanografskog instituta Vuds Hol i Džonom Higinsom sa Univerziteta Prinston, tim je prikupio uzorke sa brda Alan u Istočnom Antarktiku, gde topografija pejzaža približava drevni led površini. Iako su istraživači očekivali da će ovde pronaći led star do 3 miliona godina, uzorak je znatno premašio očekivanja.

- Tim je izgradio biblioteku onoga što nazivamo 'klimatskim snimkom', otprilike šest puta starijeg od bilo kojih prethodno objavljenih podataka o ledenim jezgrima, dopunjujući detaljnije mlađe podatke iz jezgara u unutrašnjosti Antarktika - rekao je u saopštenju direktor COLDEX-a Ed Bruk, paleoklimatolog sa Državnog univerziteta Oregon.

Ispitujući mehuriće vazduha zamrznute u ledu, naučnici su izmerili izotop argona kako bi datirali uzorak. Zatim, ispitujući izotope kiseonika u ledu, tim je otkrio da je postojao dugoročni period hlađenja tokom pliocenske ere; činilo se da se Zemlja ohladila za oko 12 stepeni Celzijusa tokom ovog perioda.

Tim će nastaviti da proučava ove uzorke kroz prizmu klimatskih promena, analizirajući i rekonstruišući nivoe atmosferskih gasova staklene bašte i toplote okeana. Takođe će se vratiti na Alan Hil da bi izbušili još jezgara – i nadamo se da će pronaći još drevniji led.