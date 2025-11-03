Slušaj vest

Izraelski ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben Gvir snimljen je kako stoji pored palestinskih zatvorenika koji leže na zemlji sa vezanim rukama, dok pred kamerama poziva na „smrtnu kaznu za teroriste“.

U videu objavljenom na njegovom ličnom Telegram kanalu, krajnje desničarski ministar i lider stranke Ocma Džehudit (Jevrejske snage) pokazuje na dvanaest pritvorenika koji leže na zemlji ispred izraelske zastave.

Ben Gvir: Treba da budu likvidirani

„Ovi momci, članovi Nuhbe, koji su došli da ubijaju decu, žene, naše bebe. Pogledajte ih sada“, rekao je Ben Gvir, misleći na elitnu jedinicu oružanog krila Hamasa koja je predvodila napad na južni Izrael 7. oktobra 2023. „Ali nešto drugo mora da se uradi, treba da budu likvidirani“, dodao je.

Ben Gvir, poznat po svojim zapaljivim izjavama, mesecima preti da će prestati da podržava desničarsku koaliciju premijera Benjamina Netanjahua ako njegov zakon o uvođenju smrtne kazne za teroriste uskoro ne bude glasan u parlamentu.

U natpisu objavljenom uz video, Ben Gvir je napisao da je, nakon što je Izrael „ubio njihove vođe“, Hamas počeo da muči izraelske taoce uzete tokom napada 7. oktobra 2023. godine. Hvalio se surovim zatvorskim uslovima koje je nametnuo palestinskim zatvorenicima – politikom kojom se javno hvalio poslednjih meseci.

Nekoliko oslobođenih talaca iz Gaze reklo je da su mučeni upravo zbog Ben Gvirovih javnih izjava o pooštravanju zatvorskih uslova. Jedan od njih je u nedavnom intervjuu izjavio da su mu otmičari na leđima napisali „oko za oko“ kao poruku izraelskom ministru. Ben Gvir je na ove tvrdnje odgovorio da su bili „deo kampanje u službi Hamasa“ sa ciljem poboljšanja uslova za palestinske zatvorenike.

„Ponosan sam na revoluciju u zatvorima, kakva nije viđena od osnivanja države. Danas, umesto letnjeg kampa, postoji odvraćanje. Nema više osmeha, brišemo ih“, rekao je Ben Gvir u videu. „Pitajte bilo kog teroristu koji je prošao kroz moj zatvor da li bi želeo da se vrati, uplašen je, drhti, a broj napada je dramatično opao.“

Početkom oktobra, Ben Gvir je rekao da, nakon što je poslednjih 20 živih talaca oslobođeno iz Gaze, „više nema izgovora“ da se zakon ne usvoji. Tvrdio je da bi smrtna kazna sprečila buduće terorističke napade.

„Kao deo dogovora sa Hamasom, nažalost, stotine ubica je pušteno iz zatvora. Kada teroristi ostanu živi, to motiviše druge da kidnapuju Izraelce kako bi oslobodili svoju nacističku braću u budućim dogovorima“, rekao je. „Ako ubiju Jevrejina, on neće živeti.“