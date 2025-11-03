Slušaj vest

Palestinska militantna grupa Hamas, koja trenutno kontroliše Pojas Gaze, spremna je da prenese svoju administrativnu vlast na Palestinski komitet, rekao je turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan.

Fidan je ovo izjavio nakon sastanka na visokom nivou u Istanbulu o situaciji u Gazi. Skup je okupio ministre spoljnih poslova Indonezije, Pakistana, Saudijske Arabije i Jordana, zajedno sa predstavnicima Ujedinjenih Arapskih Emirata i Katara, kako bi se razmotrilo tekuće primirje i humanitarni uslovi u enklavi.

Palestinski komitet je privremena grupa ljudi koja bi upravljala Gazom dok se obnavlja posle rata, a nije ni vlada, ni politička partija, već je čine stručnjaci i operativci, bez Hamasa i Fataha.

Hakan Fidan Foto: MAHMUD HAMS / AFP / Profimedia

Njihov posao će biti da vode grad i teritoriju na civilnom, praktičnom nivou, poput brige o bolnicama, školama, snabdevanju i rekonstrukciji.

Komitet postoji u okviru međunarodnog plana za mir (Trampovih 20 tačaka) i nadzire ga privremeno dok se ne donese stalno rešenje.

Fidan je, takođe, rekao da je Izrael ubio oko 250 Palestinaca od početka primirja i da mora da prestane sa provokacijama, dok istovremeno dozvoljava međunarodnoj humanitarnoj pomoći da uđe u Gazu.

Dodao je da Izrael nastavlja da krši primirje od 10. oktobra, blokirajući isporuke pomoći dok zalihe ostaju u skladištima.