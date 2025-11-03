Slušaj vest

Dramatične vesti poslednjih dana pristižu sa svih strana. Dok se rat u Ukrajini nastavlja, čini se da je američki predsednik Donald Tramp odustao od svog predizbornog obećanja o zaustavljanju istog. Pored toga, Sjedinjene Američke Države obnavljaju svoje vojne baze u Portoriku, što podiže bojazan od američkog napada na Venecuelu.

Potresne reči stižu i iz Rusije nakon reči ministra spoljnih poslova ove zemlje, Sergeja Lavrova da je "teći svetski rat već počeo", a pored toga što je on sam pre par dana naveo da je spreman da da garanciju zemljama NATO pakta i EU da do napada na njihove teritorije neće doći, rad jednog nemačkog aerodroma zaustavljen je zbog navodnih ruskih dronova koji su uočeni u blizini.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Nenad Bumbić, ekonomista i analitičar, Vladan Glišić, advokat, Vinko Pandurević, general u penziji, kao i Drago Bosnić, novinar BRIKS-a.

Glišić: Kada budemo pričali o Trećem svetskom ratu, shvatićemo da je mnogo ranije počeo

Kada govorimo o svim tragičnim vestima koje pristižu i sa istoka, i sa zapada, pokolj u Sudanu i Trampove pretnje Nigeriji, u ime zaštite hrišćanstva često ostaju u drugom planu. Ipak, Glišić navodi da je deo sveta gluv na masovna ubijanja u određenim delovima sveta jer određeni sukobi ne utiču na ekonomske i energetske interese.

- Dešavaju se strašne stvari koje niko ne vidi. Ipak, oni moraju da paze jer smo sada mnogo povezaniji i mediji utiču na svet. Mora doći do nečega ovako strašnog kako bi se čulo - kaže Glišić, dodavajući da Srbija ipak nije u tako lošem položaju, jer je značajna zbog svoje pozicije na kontinentu ali i zbog svoje uloge u političkom sukovu zapada i istoka.

Glišić navodi da je Drugi svetski rat počeo 1937. godine, upadom Japana u Kinu, ali zbog evropocentrične slike sveta mi proglašavamo upad Nemačke u Poljsku za početak rata.

- Kada budemo pričali o Trećem svetskom ratu, shvatićemo da je mnogo ranije počeo. Tako je rađeno da se stvari ne objavljuju, već dešavaju - kaže Glišić.

Glišić kaže da je čovečanstvo ušlo u fazu "histeričnog obračuna", što je vrlo opasno jer dovodi do drugog objašnjenja svetskih događaja, duhovnih ili mentalnih, koji dovode do velikih stradanja.

Pandurević: Ljudski mozak ne može da pojmi broj žrtvi rata

Pandurević kaže da ukoliko posmatramo sva dešavanja u svetu, shvatimo da su države živi organizmi koji moraju da obezbede svoju poziciju, te su u neprekidnoj borbi:

- Rat u Ukrajini pokazuje koji je besmisao i iracionalnost u pitanju. Ljudi su se uputili u nešto ne znajući šta će se desiti, a sada imamo toliko stradanja ljudi da ljudski mozak ne može da pojmi da je to tako. Svi kažemo zađto Zelenski ne prihvati ruske uslove, a sa druge strane neko kaže zašto Rusija ne odustane i povuče se iz Ukrajine. To pokazuje koliko su države sebične kada su u pitanju interesi, u odnosu na svoje građane - kaže Pandurević.

On dodaje da su ljudi tokom hladnog rata bili svesniji da je potrebno sklopiti sporazume, poput onog o ograničenju nuklearnog naoružanja.

Bosnić: U neku ruku smo već u paklu, vodi se 14 ratova o kojima ćutimo

Bosnić navodi da je sitaucija i ozbiljnija nego što se možda čini:

- U neku ruku smo već u paklu, samo ne vidimo. Afrika je eksploatisana već godinama, niko ne obraća pažnju na njih a tamo se vodi 14 ratova o kojima niko ne razgovara. Ovo u Nigeriji nije ništa novo, terorističke organizacije otimaju hrišćanske žene i devojčice, rade im svašta i raspoređuju ih po haremima - kaže Bosnić.

On dodaje da određene grupe ljudi žele da eliminišu Hrišćane, pa dodaje i da se Sudan odvojio ali u njemu građanski rat traje već dve godine.

Bosnić kaže da nam trenutna destabilizacija upada u oči samo zato što sada primećujemo to i na našem delu sveta, dok je Afrika davno destabilizovana.

Bosnić je objasnio i da veruje da Tramp najavljuje napade i podiže tenzije kako bi berza opala, a on ostvario lični profit, nakon čega otkaže najavljene napade i tenzije, te kaže da je Tramp bivši berski špekulant koji sada ima moć u svojim rukama da i sam kreira svetska dešavanja koja njemu idu u korist.

Bumbić: Rat u Ukrajini će se završiti prvi

Bumbić kaže da je problem i to što se javlja i problematika rase u globalnom angažovanju i pomoći narodima tokom rata, te da je veća pomoć ukazana Balkanu tokom daleko manje krvavog rata, od pomoći koja je ukazana Africi u bilo kom od aktuelnih ratova.

- Takođe, mi smo u Evropi pa je blizu kuće, kao i Ukrajina. Kada pogledamo zapadnu Saharu, što je deo teitorije južno od Markoa koji pokušavaju da budu nezavisni od osamdesetih godina. Njihova je nesreća što su bogati sirovinama potrebnih za proizvodnju veštačkog đubriva - kaže Bumbić.

On dodaje da veruje da će se od svih ratova prvo završiti onaj u Ukrajini, jer "beli svet", kako se izrazio Bumbić, ne obraća mnogo pažnju na dešavanja u Africi.

