Britanski javni servis (BBC) navodno je manipulisao govorom Donalda Trampa o upadu na Kapitol 6. januara 2021. godine, kada su njegove pristalice, nezadovoljne ishodom i sumnjičave u vezi sa rezultatom predsedničkih izbora, tražile pravdu na ulici, rekao je uzbunjivač Majkl Preskot.

Preskot tvrdi da je emisija Panorama spojila delove Trampovog govora iz različitih trenutaka kako bi zvučalo kao da on direktno poziva svoje pristalice da se "fizčki bore" i idu na Kapitol.

Međutim, u realnosti, Tramp je govorio o mirnom i patriotskom izražavanju stavova, dok je fraza "fight like hell“ (borite se kao nikad) korišćena u drugom kontekstu, 54 minuta kasnije, dok se odnosila na borbu za izbore, a ne na fizički napad.

Foto: Kevin Lamark

Video je spajao delove govora i snimke ljudi koji marširaju prema Kapitolu bez jasnog objašnjenja da je vreme snimaka različito.

Muzika i redosled snimaka dali su gledateljima pogrešan utisak da Tramp podstiče nasilje, navodi londonski Telegraf.

Preskot je bio nezavisni savetnik BBC Odbora za uredničke smernice i standarde i autor 19-straničnog memoranduma u kojem iznosi optužbe o pristrasnosti i manipulaciji Trampovim govorom.

Memorandum je poslat BBC odboru, ali navodno nije bilo odgovora od predsednika Samira Šaha

Dokumentarac je napravljen i montiran unutrašnjom ekipom BBC-a, a ostao je na iPlayer-u godinu dana pre nego što je uklonjen.