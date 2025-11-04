Slušaj vest

Mogući budući premijer Češke, milijarder Andrej Babiš izjavio je na početku konstitutivne sednice novog saziva Poslaničkog doma parlamenta da će u novoj vladi on lično biti garant prozapadne orijentacije Češke i da su laži upozorenja da može da se, poput mađarskog ili slovačkog premijera, okrene Rusiji.

Babišova Akcija nezadovoljnih građana (ANO) koja je pre mesec dana sa 35 osvojenih glasova pobedila na parlamentarnim izborima potpisala je danas sa dva manja partnera - radikalnim nacionalistima iz stranke Sloboda i direktna demokratija i marginalnim evroskeptičnim konzervativnim nacionalistima iz stranke "Motoristi za sebe" - koalicioni sporazum.

Sa dva manja partnera koji su minimalno uticali na preliminarno usvojeni program buduće vlade i prednost dali tome da njihovi kadrovi udju u vladu, ANO ima komotnu većinu od 108 glasova od 200 poslanika donjeg doma parlamenta.

- Lično sam predsedniku ČeškePetru Pavelu predstavio poglavlje spoljna politika. Ako sam sada sa generalnim sekretarom NATO Ruteom proveo dva sata i 15 minuta u Briselu ne postoji valjda veći dokaz naše orijentacije. Sve te laži i plašenje, pa pitajte premijera Fijalu gde su mu ti ruski tenkovi (posle izbora), zašto me nije zvao Putin - kazao je Babiš na konferenciji za novinare u parlamentu.

Sve priče o tome da nova populistička vlada, u kojoj su radikalni nacionalisti koji su obećali referendum da Češka izadje iz Evropske unije i NATO a Motoristi sebi evroskeptični i za NATO i saradnju sa SAD, okreće zemlju na istok Babiš je nazvao izmišljotinama.

Babiš je podsetio da je kada je prvi put bio premijer od 2017. do 2021. godine pet puta razgovarao saDonaldom Trampom i kada je on bio predsednik, obišao je centralu CIA, FBI, Pentagon a u vreme njegove vlade izbio je diplomatski rat sa Rusijom.

- Mi smo izručili ruskog hakera Nikulina SAD. Mi smo izbacili 80 ruskih diplomata. Naša orijentacija je jasna. Ali mi ćemo se boriti za naše interese. Trampu sam već objašnjavao da nije stvar samo u procentima izdvajanja za odbranu. Ja sam jasno rekao da sam u ovoj koaliciji ja lično garant bezbednosne i spoljne politike - rekao je Babiš.

Još od pobede na izborima 3. i 4. oktobra iako među prioritete stavlja obnavljanje Višegradske grupe koja se ne sastaje zbog popustljivosti mađarskog i slovačkog premijera prema Rusiji i njihovim antiukrajinskim stavovima Andrej Babiš kao glavnog buduće saveznika u EU za češke interese pominje samo poljskog liberalnog premijera Donalda Tuska.

I danas je ponovio da u EU ima nameru da traži one saveznike koji zaista mogu da mu pomognu da češke interese izdejstvuje, bilo u klimatskim ciljevima ili kada je u pitanju migracija.

Komentatori naglašavaju da to svakako nisu Viktor Orban ili Robert Fico i da Babiš neće rizikovati već i zbog svog poslovnog carstva u agro-sektoru i hemijskoj industriji u 16 zemalja EU da sa njima sedi u evropskoj magarećoj klupi.