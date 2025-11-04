Slušaj vest

Ministar odbrane Belgije Teo Frankensaopštio je da su neidentifikovani dronovi tokom prethodne dve noći uleteli u zonu belgijske vojne baze sa američkim nuklearnim oružjem. Franken je dodao da su dronovi verovatno deo špijunske operacije, ali da ne zna čije.

Rekao je da su dronovi prošli blizu vazduhoplovne baze Klajne Brogel na severoistoku Belgijeu dve faze.

Franken je naveo da je prva faza uključivala "male dronove za testiranje radio frekvencija" belgijskih bezbednosnih službi, a kasnije su usledili "veliki dronovi za destabilizaciju područja i ljudi".

1/9 Vidi galeriju Teo Franken, ministar odbrane Belgije Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA

- To podseća na špijunsku operaciju. Čiju, ne znam. Imam nekoliko ideja, ali ću biti oprezan sa spekulacijama - rekao je Franken.

Prošlog meseca, nekoliko dronova je primećeno iznad druge belgijske vojne baze, blizu nemačke granice. Operateri dronova nisu identifikovani.

Za niz upada u vazdušni prostor više zemalja poslednjih meseci, posebno Estonije i Poljske, okrivljena je Rusija. Nije poznato ko stoji iza ranijih letova dronova u Danskoj i Nemačkoj.

Prošlog petka kasno uveče, zbog drona na berlinskom aerodromu Brandenburg obustavljeni su letovi na skoro dva sata, i još se ne zna ko je odgovoran. Belgijski ministar Franken je isključio mogućnost da su letovi dronova tokom vikenda u Belgiji možda bili šala.

Rekao je da ometač dronova bezbednosnih službi "nije radio", jer su dronovi promenili svoju radio frekvenciju, što "amater ne zna da uradi".

Na pitanje zašto nije bilo moguće oboriti dronove, Franken je rekao: "Kada su iznad vojne baze, možemo da oborimo dronove. Kada je u njenoj blizini, moramo biti veoma oprezni, jer mogu pasti na kuću, automobil, osobu. To je potpuno drugačije."

Dodao je da obaranje dronova može predstavljati i pravni izazov.

- Nije sasvim jasno. Moramo da razjasnimo pravne osnove - rekao je Franken.

On je izrazio žaljenje što Belgija "zaostaje za pretnjom" koju predstavljaju takvi letovi dronova.