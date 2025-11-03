Slušaj vest

Američki proizvođač aviona "Boing" povećava svoje prisustvo u Poljskoj, dok Ministarstvo nacionalne odbrane razmatra kupovinu do 32 nova borbena aviona.

Boing je krajem oktobra u Varšavi predstavio svoj višenamenski borbeni avion F-15EX poljskim vojnim zvaničnicima, ističući njegove prednosti u pogledu brzine, dometa i nosivosti, izveštava Defens njuz.

Da bi ponuda bila atraktivnija, kompanija ju je povezala sa sveobuhvatnim paketom industrijske saradnje za poljski odbrambeni sektor, uključujući mogućnost transfera tehnologije i dodatnu ponudu bespilotnog sistema "MQ-28 Goust Bet", takozvanog drona "lojalni pomoćnik“ koji bi delovao zajedno sa borbenim avionima.

Foto: US Air Force Photo / Alamy / Alamy / Profimedia

Predstavnici "Boinga" su poslednjih meseci održali niz sastanaka sa potencijalnim poljskim industrijskim partnerima, a na događaju Dan industrije Boinga u Varšavi razgovarano je i o drugim projektima, uključujući i tanker KC-46 koji kompanija takođe nudi poljskim oružanim snagama.

Pored Boingove ponude za F-15EX, Varšava razmatra i druge opcije: kupovinu dodatnih 32 borbena aviona pete generacije F-35, čija je prva serija već naručena, ili nabavku evropskih aviona Eurofighter Typhoon, koje zajednički proizvode Airbus, BAE Systems i Leonardo.

"Boing" je značajno povećao svoje poslovne aktivnosti u Poljskoj poslednjih godina, pre svega nakon prošlogodišnjeg ugovora vrednog oko 10 milijardi dolara za isporuku 96 jurišnih helikoptera "AH-64E Apache" sa pripadajućim oružjem i opremom.