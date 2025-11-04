Slušaj vest

Imena pet miliona od preko šest miliona Jevrejaubijenih u Holokaustu je sada identifikovano, a uz dodatnu pomoć veštačke inteligencije, moglo bi se otkriti još više žrtava, piše agencija Rojters.

Memorijalni centar za žrtve Holokausta Jad Vašem je saopštio da "ova prekretnica obeležava sedam decenija rada i nalazi se u srži njene misije da otkrije identitet onih koji su nacisti ubili tokom Drugog svetskog rata".

Nacističko nasilje nad političkim neprijateljima Foto: Javno vlasništvo

- Iza svakog imena stoji život koji je bio važan - dete koje nikada nije odraslo, roditelj koji se nikada nije vratio kući, glas koji je zauvek ućutkan - rekao je Dani Dajan iz Jad Vašema.

- Naša je moralna dužnost da osiguramo da se svaka žrtva pamti kako niko ne bi bio ostavljen u tami anonimnosti - dodao je on.

Imena žrtava Holokausta, kao i lični dosijei koji govore o životima mnogih od njih, sakupljeni su u onlajn bazi podataka Jad Vašema dostupnoj na šest jezika.

